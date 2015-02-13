لزوم وحدت مدیران و نمایندگان لرستان/ خیری در مسائل حاشیه ای نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقامحمدی عصر جمعه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان لرستان در بخش زاغه از توجه استاندار لرستان به نقاط کمترتوسعه یافته و کمتر مورد توجه قرار گرفته استان تقدیر و بر لزوم اجرای مصوبات مرتبط با رفع مشکلات زاغه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه زاغه از قدیمی ترین بخش های کشور محسوب می شود یادآور شد: این بخش با نزدیک به ۸۰ سال قدمت از قدیمی ترین بخشهای کشور بوده ولی از محرومیت مضاعفی رنج می برد.

آقامحمدی با اشاره به انتظار مردم این بخش برای تبدیل شدن به شهرستان عنوان کرد: این موضوع در حال پیگیری بوده و جلساتی در این زمینه با مسئولان امر در وزارت کشور برگزار شده است.

وی با بیان اینکه وزارت کشور نیز گزارش لازم را در این زمینه از مسئولان استانداری خواسته است، افزود: به نظر می رسد پارامترهای لازم برای تبدیل بخش زاغه به شهرستان هنوز محقق نشده است.

یک میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ به بخش زاغه اختصاص داده شد

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تخصیص اعتبارات لازم برای رفع مشکلات بخش زاغه یادآور شد: در این راستا طی امسال یک میلیارد تومان از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ برای این بخش اختصاص داده شد که امیدواریم استاندار لرستان پیگیری لازم برای تخصیص این رقم را انجام دهد.

آقامحمدی با بیان اینکه زاغه دارای اراضی کشاورزی فراوان و ظرفیتهای دامپروری و شیلات خوبی است ادامه داد: اگر به قابلیتهای این بخش توجه جدی صورت گیرد از محرومیت فاصله خواهد گرفت و چهره آن عوض می شود.

وی با اشاره به افتتاح سد ایوشان در نزدیکی بخش زاغه یادآور شد: مردم بخش زاغه نگرانی هایی در زمینه عدم تخصیص آب مورد نیاز از محل این سد دارند که باید به گونه ای برنامه ریزی شود که مردم اطراف سد ایوشان در بخش زاغه از عواید بهره برداری از این پروژه بهره مند شوند.

تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز در زاغه افزایش یابد

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین به مشکل گازرسانی به برخی روستاهای زاغه اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به متمرکز بودن روستاهای بخش زاغه و نزدیکی آنها به یکدیگر شرکت گاز برنامه ریزی کند که تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز در این بخش افزایش یابد.

آقامحمدی با اشاره به سردسیر بودن بخش زاغه عنوان کرد: شرکت گاز با نظارت بیشتر بر روی عملکرد پیمانکاران در بهره برداری از پروژه های گازرسانی به روستاهای بخش زاغه تسریع کند.

وی همچنین به مشکلات ناحیه صنعتی بخش زاغه اشاره کرد و خواستار تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات این ناحیه صنعتی شد.

لزوم جهادی عمل کردن مسئولان

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: در جلسات مختلف تصمیمات خوبی گرفته می شود ولی یکی از آفات کار مسئولان این است که این مصوبات رها شده و زمینه عملیاتی شدن آنها فراهم نمی شود.

آقامحمدی با تاکید بر لزوم جهادی عمل کردن مسئولان یادآور شد: استفاده درست از زمان، داشتن برنامه ریزی و جدی عمل کردن از ضرورت های مدیریت جهادی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه همه ما برای به سرانجام رساندن کارها و مصوبات مسئول هستیم یادآور شد: نباید کارهای اجرایی و عمرانی را سیاسی کرده و مسائل حاشیه ای و کارهایی که هیچ خیری در آنها نیست را در اجرا دخالت دهیم.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر مدیریت ارشد استان، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان هم جهت هم حرکت نکنند هیچ خیری عاید مردم استان نخواهد شد.

آقامحمدی با تاکید بر لزوم پیگیری و انجام کارها به صورت متحدانه، مسئولانه و دلسوزانه یادآور شد: در صورت وجود وحدت و همدلی در میان مسئولان مردم نیز امیدوار خواهند شد.