تکمیل پروژه های ورزشی/ افتتاح سالن بهشهر پس از ۱۸ سال

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی شامگاه جمعه در آیین بهره برداری از سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهرافزود: تعداد ۳۱۱ پروژه ورزشی کوچك، متوسط و بزرگ توسط بخش خصوصی ودولتی در سطح کشور در آستانه بهره برداری است كه بخشی از آنها تا پایان امسال وبخشی دیگر نیز در سال آینده تکمیل و اجرایی می شود.

وی با بیان اینكه ورود بخش خصوصی به ورزش و ساخت سالن ها و اماكن ورزشی می تواندر در جهت شكوفایی ورزش موثر باشد تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی و طرح های بررسی شده، سهم اختصاص منابع وکمک های مالی در قالب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ورزش کشور را در سال ۹۴ داشته باشیم.

هاشمی اضافه کرد: شرق استان مازندران دارای نیروهای مستعد ورزشی و مدال آوران بسیار توانمندی است كه امیدواریم با افزایش زیرساختهای ورزشی و افزایش سرانه ورزشی، سهم این منطقه از ورزش استان محقق شود.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: علی رغم وجود محدودیت های مختلف فضاها و اماكن ورزشی و همچنین محدودیت های مختلف مالی مرد و زن ما در سراسر كشور، استان مازندران و شرق مازندران خوش درخشیده اند و با تمام توان برای سربلندی ایران اسلامی تلاش كرده اند كه جای خوشحالی و قدردانی است.

فرماندار بهشهر نیز در این مراسم گفت: افتتاح سالن چندمنظوره شهید هاشمی نژاد بهشهر بعد از گذشت ۱۸ سال از زمان آغاز به ساخت این مجموعه، نیازمند تجهیزات لازم برای ادامه كار است.

محمد تقی نورزاد ادامه داد: به دلیل طولانی شدن زمان ساخت، انتظار داریم تجهیز امكانات لازم در زمان مناسب، این پروژه اهداف ورزشی مورد نیاز فراهم شود.

وی اظهار داشت: شهرستان بهشهر دارای نیروهای مستعد ورزشی در رشته های مختلف است كه باید با شناسایی این ظرفیت ها و پتانسیل ها در جهت رشد و شكوفایی همه جانبه ورزش بهشهر تلاش كنیم.

فرماندار بهشهر همچنین با توجه به اعتراض كشتی گیران راجع به قرار گرفتن خانه كشتی بهشهر در حاشیه شهر گفت: مکان فعلی خانه کشتی بهشهر به دلیل قرار گرفتن در حاشیه شهر، موجب کاهش تعداد کشتی گیران این شهر و فاصله گرفتن آن ها از مسیر قهرمانی شده است كه امیدواریم این مشكل به زودی رفع شود.

نورزاد بیان داشت: شهرستان بهشهر با برگزاری منظم و با کیفیت مسابقات كشتی بین المللی شهید هاشمی نژاد كه دوازده دوره آن را پشت سر گذاشته ایم، این شهرستان را به سطح اول کشتی مازندران و ایران تبدیل کرده است كه باید در جهت ترغیب ورزشكاران به این رشته ورزشی تلاش شود.

وی گفت: با توجه به اینكه شهرستان بهشهر یكی از ظرفیت های مهم استان در ورزش كشتی است امیدواریم با ایجاد تمهیدات لازم و تغییر مكان خانه كشتی بهشهر، شاهد افزایش كمی و كیفی در این ورزش و رشد مدال آوران این رشته ورزشی در بهشهر باشیم.

به گزارش مهر، سالن ورزشی چند منظوره شهید هاشمی نژاد بود در شرایطی افتتاح شد که به دلیل طولانی شدن زمان ساخت، رقمی از میزان هزینه های انجام شده اعلام نشد.