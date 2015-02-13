۴۰ هزار تن سیب زمینی اردبیل به بازار آذربایجان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انعکاس وضعیت آشفته بازار فروش سیب زمینی اردبیل و انبار شدن حجم قابل توجهی از تولیدات در قالب گزارشی با عنوان «بازار آشفته سیب زمینی اردبیل/ قیمت هایی که تنظیم نمی شوند» شامگاه جمعه عدیل سروی از توافق با کشور جمهوری آذربایجان به منظور صادرات این محصول خبر داد.

وی با اذعان به تولید ۸۱۰ هزار تن سیب زمینی در اردبیل، اضافه کرد: این مقدار ۲۰ درصد سیب زمینی تولیدی کشور است و سیب زمینی تولیدی اردبیل جزو نمونه های بازار پسند و مرغوب محسوب می شود.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان در پی انعکاس مشکلات سیب زمینی کاران در فروش محصول خود و انبار کردن حجم قابل توجهی سیب زمینی تیم اقتصادی متشکل از بخش خصوصی و بخش دولتی در نیمه دوم بهمن ماه تشکیل شد.

سروی افزود: در این کمیته مشکلات فروش سیب زمینی انکعاس یافت و در نهایت در پی رایزنی با کشور جمهوری آذربایجان مقرر شد ۴۰ هزار تن سیب زمینی به این کشور صادر شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این آذربایجان متعهد شده است ۹۰ درصد نیاز خود را از بازار ایران تامین کند و از خرید سیب زمینی پاکستان که به نسبت سیب زمینی تولیدی اردبیل کیفیت پایین تری دارد خودداری کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: به منظور اجرای بهینه این طرح مشوق های صادراتی نیز برای سیب زمینی کاران پیش بینی شده است.

گفتنی است چندی پیش نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با ابراز تاسف از انبار شدن سیب زمینی تولیدی خواستار رفع مشکل فروش این محصول و سیب زمینی کاران شد.

حجت الاسلام سید حسن عاملی در جلسه تقدیم بودجه شهرداری اردبیل تاکید کرد که معیشت تعداد قابل توجهی از خانوارهای کشاورز به فروش سیب زمینی گره خورده است و ضروری است برای فروش این محصول تدبیر شود.