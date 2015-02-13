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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۵۷

هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال؛

شهرداری ارومیه صدرنشین گروه دوم شد

شهرداری ارومیه صدرنشین گروه دوم شد

تیم والیبال شهرداری ارومیه با غلبه بر تیم وزارت دفاع صدرنشین گروه دوم رقابتهای لیگ برتر در پایان مرحله گروه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز جمعه ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارهای مهم برگزار شده تیم شهرداری ارومیه در خانه والیبال تهران برابر وزارت دفاع 3 بر صفر برنده شد. این تیم با امتیازات 25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 21 از سد حریف خود گذشت تا جمع امتیازات خود را به عدد 30 برساند و بالاتر از متین ورامین 28 امتیازی صدرنشین گروه دوم شود.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج زیر به دست آمد:

گروه دوم
* آلومینیم المهدی 3 - سایپا البرز 2(22 - 25، 25 - 27، 25 - 23، 25 - 21 و 15 - 13)

گروه اول
* شهرداری تبریز 2 - تعاونی گنبد 3(25 - 20، 24 - 26، 21 - 25، 25 - 19 و 13 - 15)
* جواهری گنبد 3 - میزان خراسان 2(25 - 22، 22 - 25، 26 - 24، 21 - 25 و 15 - 10 )
 

 

کد مطلب 2494639

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