شهرداری ارومیه صدرنشین گروه دوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز جمعه ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارهای مهم برگزار شده تیم شهرداری ارومیه در خانه والیبال تهران برابر وزارت دفاع 3 بر صفر برنده شد. این تیم با امتیازات 25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 21 از سد حریف خود گذشت تا جمع امتیازات خود را به عدد 30 برساند و بالاتر از متین ورامین 28 امتیازی صدرنشین گروه دوم شود.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج زیر به دست آمد:

گروه دوم

* آلومینیم المهدی 3 - سایپا البرز 2(22 - 25، 25 - 27، 25 - 23، 25 - 21 و 15 - 13)

گروه اول

* شهرداری تبریز 2 - تعاونی گنبد 3(25 - 20، 24 - 26، 21 - 25، 25 - 19 و 13 - 15)

* جواهری گنبد 3 - میزان خراسان 2(25 - 22، 22 - 25، 26 - 24، 21 - 25 و 15 - 10 )

