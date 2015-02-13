محرومیتهای بخش زاغه خرم آباد جدی است/ فقر و بیکاری مشکل اصلی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی عصر جمعه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان لرستان در بخش زاغه با بیان اینکه مشکل اساسی مردم این بخش فقر و بیکاری است اظهار داشت: مردم بخش زاغه دارای سطح درآمدی پایینی هستند.

وی با بیان اینکه حداقل درآمدها را مردم در روستاهای بخش دارند ادامه داد: با توجه به اینکه کشاورزی در روستاهای بخش زاغه دیم بوده و دامپروری به صورت سنتی انجام می شود این موضوع موجب درآمد پایین اهالی این روستاها شده است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این راستا باید برنامه ریزی هوشمندانه ای برای ارائه آموزشهای لازم به منظور استفاده از شیوه های نوین کشاورزی، الگوی کشت مناسب و حرکت به سمت دامپروری صنعتی در بخش زاغه صورت گیرد.

عبدی با اشاره به تعطیلی بخش عمده ای واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی مستقر در این بخش بر لزوم پیگیری مدیران برای رفع این مشکلات تاکید کرد.

وی همچنین به بهره برداری از سد ایوشان در بخش زاغه اشاره کرد و یادآور شد: باید از ظرفیت این سد برای ارتقای فضای سبز شهر زاغه، کاشت درختان و رونق صنعت گردشگری استفاده کرد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محرومیت های بخش زاغه جدی است ادامه داد: مرکز بهداشت این بخش از نبود آمبولانس رنج می برد و باید مشکل راننده به منظور استقرار آمبولانس در این بخش رفع شود.

عبدی همچنین بر ضرورت انجام اقدامات آبخیزداری در بخش زاغه تاکید کرد و یادآور شد: باید سدها و آبگیرهای کوچکی به منظور ذخیره آب برای استفاده اراضی و باغات در فصول تابستان در منطقه احداث شود.

وی به مشکل دندان پزشک و داروخانه در بخش زاغه نیز اشاره کرد و خواستار پیگیری مسئولان دانشگاه علوم پزشکی برای رفع این مشکلات شد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی بر لزوم در اولویت قرار گرفتن گازرسانی به روستاهای بخش زاغه تاکید کرد و گفت: روستاهای بزرگی در این بخش وجود دارد که باید مشکل گازرسانی به آنها رفع شود.

عبدی خواستار پیگیری لازم از سوی مسئولان بنیاد مسکن لرستان به منظور بهبود وضعیت عمران روستایی در روستاهای زاغه شد و گفت: همچنین اعتبارات لازم برای تکمیل ساختمان آتش نشانی زاغه از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ باید تامین شود.

وی در پایان سخنان خود بر لزوم پیگیری برای توسعه مسجد صاحب الزمان برای رفع مشکل مصلای نماز جمعه شهر زاغه تاکید کرد.