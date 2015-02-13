به گزارش خبرگزاری مهر، سی و پنجمین دوره رقابتهای بین‌المللی کشتی جام تختی طی روزهای 23 و 24 بهمن ماه در سالن امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد که در پایان تیم‌های ایران قهرمان شدند.

رده‌بندی تیمی و انفرادی این رقابتها و همچنین رقابت‌های پهلوانی به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

57 کیلوگرم: 1- یونس سرمستی (ایران) 2- مصطفی دامادی (ایران) 3- تومار ساندیپ (هند) و رضا اطری (ایران) 5- اوتاری گوگوا (گرجستان) و فرهاد جلائی (ایران)

61 کیلوگرم: 1- بهنام احسان‌پور (ایران) 2- آرش دنگسرکی (ایران) 3- بکا لومیتادزه (گرجستان) و ایمان صادقی (ایران) - هارپول (هند) و گالیب علی‌اف (آذربایجان)

65 کیلوگرم: 1- سیداحمد محمدی (ایران) 2- علی‌اصغر جبلی (ایران) 3- محمدمهدی یگانه‌جعفری (ایران) و سعید صالحی (ایران) 5- جون کوم سو (کره شمالی) و ناریک سیرونیان (ارمنستان)

70 کیلوگرم: 1- حسن یزدانی (ایران) 2- ایمان رحمانی‌زاده (ایران) 3- عباس یزدانی (ایران) و مسعود کمروند (ایران) 5- اشکان پوقوسیان (ارمنستان) و سعید داداش‌پور (ایران) با توجه به اینکه حریف گرجستانی در دیدار مقابل یزدانی حاضر نشد.

74 کیلوگرم: 1- پیمان یاراحمدی (ایران) 2- جامبر کویلاشویلی (گرجستان) 3- بهمن تیموری (ایران) و محمد مکتب دار (ایران) 5- زوراب اربوتسوناشویلی (گرجستان) و مرتضی رضایی قلعه (ایران)

84 کیلوگرم: 1- میثم مصطفی جوکار (ایران) 2- علیرضا کریمی (ایران) 3- احسان امینی (ایران) و داویت مارساگیشویلی (گرجستان) 5- عزت اله اکبری و ابراهیم یوسف اف (آذربایجان)

97 کیلوگرم: 1- الیزبار اودیکادزه (گرجستان) 2- حسن رحیمی (ایران) 3- والری آندریتسف (اوکراین) و سیدمحسن ابراهیمی (ایران) 5- امین الحمید (مصر) و اباذر اسلامی (ایران)

125 کیلوگرم: 1- پرویز هادی (ایران) 2- جعفر شمس ناتری (ایران) 3- امین طاهری (ایران) و یداله محبی (ایران) 5- دیمیتار کومچف (بلغارستان) و هیتندر (هندوستان)

رده‌بندی تیمی: 1- ایران 79 امتیاز 2- گرجستان 47 امتیاز 3- هندوستان 21 امتیاز 4- اوکراین 17 امتیاز 5- آذربایجان 14 امتیاز 6- ارمنستان 13 امتیاز



کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم: 1- طالح ممدوف (آذربایجان) 2- اورخان احمداف (آذربایجان) 3- محمد نوربخش و شیرزاد بهشتی طلا (ایران) 5- مراد بازاروف (آذربایجان) و وانگ لو مین (چین)

66 کیلوگرم: 1- دنیس دمیانکوف (اوکراین) 2- محمدعلی گرائی (ایران) 3- مراد ابولادزه (گرجستان) و مجید یعقوبی (ایران) 5- روسلان اسرافیلوف (اوکراین) و جین چول یانگ (کره شمالی)

71 کیلوگرم: رامین طاهری (ایران) 2- برومند اصلان (ایران) 3- عظیم گرمسیری (ایران) و جین چنگ ژانگ (چین) 5- کیم جونگ هیون (کره شمالی) و عباس محب تاش (ایران)

75 کیلوگرم: 1- دیمیتری پیشکو (اوکراین) 2- محمد عبدالسلام (مصر) 3- بهروز هدایت (ایران) و محمد کریمی (ایران) 5- وحید بابایی جعفری (ایران) و سعید غلامی (ایران)

80 کیلوگرم: 1- لاشا گوبادزه (گرجستان) 2- علی زینتی رفاه (ایران) 3- علی شریفی (ایران) و میلاد خسروی (ایران) 5- زورات تستسادزه (گرجستان) وی وی چن (چین)

85 کیلوگرم: 1- ژان بلنیوک (اوکراین) 2- داود عابدین‌زاده (ایران) 3- رابرت کوبیاشویلی (گرجستان) و علی قیطاسی (ایران) 5- احمد عثمان (مصر) و ابوالفضل فلاح دوست (ایران)

98 کیلوگرم: 1- سیدمصطفی صالحی زاده (ایران) 2- دیمیتری تیموچنکو (اوکراین) 3- ژیائو دی (چین) و ایراکلی کاجایا (گرجستان) 5- محمد کاظمی (ایران) و مهدی کشاورز (ایران)

130 کیلوگرم: 1- بشیر باباجان زاده (ایران) 2- امیر قاسمی منجزی (ایران) 3- آرمان نظری (ایران) و کوانگ مینگ (چین) 5- میکولا کوچمی (اوکراین) و ساندرو دیکلامینجیا (گرجستان)



رده‌بندی تیمی: 1- ایران 73 امتیاز 2- اوکراین 50 امتیاز 3- چین 45 امتیاز 4- گرجستان 43 امتیاز 5- مصر 20 امتیاز 6- آذربایجان 14 امتیاز



کشتی پهلوانی:

1- جابر صادق‌زاده (ایران) 2- امیر محمدی (ایران) 3- احمد میرزاپور (ایران) 4- گئورگی مشویدیشویلی (گرجستان)