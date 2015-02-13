معرفی سه قلم داروی جدید ایرانی/ داروهای بیماران ام اس و سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، این داروها که تولید شرکت های داخلی هستند، دارای مشابه وارداتی هستند و ارزبری زیادی برای کشور دارند.

در این مراسم که قرار است با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، مدیران دارویی و... در محل شرکت داروسازی اسوه برگزار شود، از برخی داروسازان کشور نیز تجلیل خواهد شد.

دو داروی "دی متیل فومارات" با نام تجاری ایرانی "اسویرا" و داروی "گلاتیرامر" با نام تجاری ایرانی " اسویمر" برای بیماران ام اس و داروی "نیلوتینیب" برای افراد مبتلا به سرطان به طور رسمی رونمایی می شود.

رونمایی از داروهای تولید داخل برای بیماران خاص و صعب العلاج، با هدف کاهش واردات کشور به داروهای خارجی صورت می گیرد. به رغم اینکه بیش از 95 درصد نیاز دارویی کشور توسط داروهای تولید داخل تامین می شود، اما 5 درصد داروی وارداتی، ارزبری زیادی دارد.

دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در ارتباط با کیفیت داروهای ایرانی، معتقد است که مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر داروی تولید داخل کیفیت و اثربخشی لازم را نداشته باشند اجازه ورود به بازار مصرفی را نمی دهیم. حتی برخی داروها باید علاوه بر کنترل کیفیت و آزمایشگاهی، مراحل مطالعه بالینی را در طول مدت ۶ ماه تا یک سال طی کنند.

به گفته وی، میزان واردات دارو در سال 93 به دلیل جایگزینی با داروهای تولید داخل، حدود 25 تا 30 درصد نسبت به سال 92 کاهش داشته است.