برگزاری بزرگترین مسابقه شطرنج سیمولتانه کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه برای اولین بار در کشور و به همت شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز و به مناسبت گرامی داشت یوم الله ۲۹ بهمن با شرکت استاد بزرگان شطرنج ایران احسان قائم مقامی کاپیتان تیم ملی و اصغر گلی زاده اولین استاد بزرگ شطرنج شمالغرب کشور در تبریز برگزار می شود.

این مسابقه دیدنی و جذاب روز چهاشنبه این هفته ۲۹ بهمن ماه ازساعت ۸.۳۰ صبح آغاز می شود و نزدیک به ۱۵ ساعت به طول می انجامد.

نگاه ویژه شهرداری و شورای شهر تبریز به ورزش همگانی

رئیس شورای شهر تبریز که یکی از متولیان اصلی این برنامه است در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری تبریز نگاه ویژه ای به توسه ورزش همگانی و فرهنگ سازی ان دارند، گفت: در تلاش بودیم تا جهت گرامی داشت روز ۲۹ بهمن، یک رویداد ورزشی همگانی برگزار کنیم که با توجه به حضور قائم مقامی و گلی زاده در تیم شطرنج شهرداری تبریز و نیز پیشنهاد سازمان ورزش شهرداری، تصمیم گرفته شد تا بزرگترین مسابقه شطرنج همزمان کشور در تبریز برگزار شود.

شهرام دبیری با بیان اینکه این مسابقه با حضور ۷۰۰ نفر به صورت همزمان برگزار می شود، ادامه داد: برگزاری این مسابقه رکوردی جدید در ورزش کشور قلمداد می شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این مسابقه جذاب گامی در راستای همگانی کردن این ورزش و ارج نهادن به مبارزات انقلابی مردم شریف آذربایجان است، اظهار داشت: برای برگزاری این رویداد بزرگ ستادی متشکل از نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر تبریز، سازمان ورزش و جوانان استان، فدراسیون شطرنج و هیئت شطرنج استان تشکیل شده است.

دبیری ادامه داد: پرویز باقری غیبی به عنوان مسئول ستاد برگزاری مسابقه، مهرداد پهلوان زاده خزانه دار کنفدراسیون شطرنج آسیا و دبیر فدراسیون به عنوان مدیر فنی مسابقه در کنار بقیه اعضا در صدد برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد بزرگ هستند.

برگزاری مسابقه ۷۰۰ نفری در سالن شهید خسرو علی‌آبادی تبریز با حضور ۳۰ داور

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری این مسابقه ۷۰۰ نفری در سالن شهید خسرو علی‌آبادی تبریز با حضور ۳۰ داور خبر داد و اظهار داشت: ظرفیت های زیادی در ورزش شطرنج در تبریز وجود دارد که برگزاری این مسابقه می تواند استعدادهای جوان را شکوفا کند.

سعید حاجی زاده با بیان اینکه با تلاش و پیگیری های شهردار کلانشهر تبریز و براساس مکاتبات موثر انجام شده با صدا و سیما، مجوز پخش زنده این رویداد بزرگ ملی از سوی شبکه های سه سیما و ورزش گرفته شد، ابراز داشت: همچنین پس از جلسه مشترکی که با مدیرکل سازمان صدا و سیمای آذربایجان شرقی داشتیم، برای پوشش تصویری و زنده این مسابقه به صورت مستقیم از سالن شهید خسرو علی آبادی به توافق رسیدیم.

وی در ادامه افزود: با توجه به تعداد شرکت کنندگان و اهمیت برنامه، تصمیم بر این شد تا مسابقه در سالن شش هزار متری شهید علی آبادی که یکی از بزرگترین سالن های سر پوشیده کشور است برگزار شود.

سخنگوی شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه نزدیک به ۱۰۰۰ نفر ورزشکار، کادر اجرایی و تماشاگر در کنار هم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد بزرگ همکاری می کنند، ادامه داد: موسسات آموزش عالی و دانشگاه های تبریز به همراه آموزش پرورش استان نقش مهمی در گردهم آوردن ۷۰۰ نفر ورزشکار برای انجام این مسابقه داشته اند.

شرایط ثبت نام علاقه مندان برای شرکت در بزرگترین مسابقه شطرنج سیمولتانه کشور

سرپرست هیئت شطرنج آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر شرایط ثبت نام علاقه مندان برای شرکت در بزرگترین مسابقه شطرنج سیمولتانه کشور را شرح داد.

عطا شرف شاهی با تاکید بر اینکه همشهریان ورزش دوست جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام برای حضور در بین ۷۰۰ نفر می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس ۴*۳ و کپی کارت ملی تا عصر روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه به هیئت شطرنج استان واقع در چهار راه باغشمال روبروی استادیوم تختی جنب سالن فتح خیبر تبریز مراجعه کنند، افزود: ثبت نام برای آقایان و بانوان در رده های سنی مختلف آزاد است.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه در سالن سرپوشیده دوومیدانی شهید خسرو علی‌آبادی واقع در منظریه جنب ساختمان هیئت فوتبال استان از ساعت ۸.۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه به مدت ۱۵ ساعت برگزار می شود، اظهار داشت: این مسابقه از سوی شبکه های تلویزیونی سوم سیما، ورزش و سهند به صورت زنده پوشش تصویری داده می شود و همچنین دیگر رسانه های خبری استان نیز اخبار و تصاویر این مسابقه را پوشش می دهند.

سرپرست هیئت شطرنج آذربایجان شرقی ادامه داد: از شرکت کنندگان همچنین با صبحانه، نهار و عصرانه پذیرایی به عمل می آید.

لازم به ذکر است که پس از اتمام مسابقه، از سوی شهرداری و شورای شهر تبریز، تعداد ۱۰۰۰ صفحه مهره شطرنج جهت قدردانی و همچنین همگانی کردن این رشته ورزشی، در میان شرکت کنندگان و تماشاگران توزیع خواهد شد.