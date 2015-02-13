قرعه کشی مسابقات انجام شد/پاکستان انصراف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که از تورنمنت های (G1) محسوب شده و در رنکینگ المپیک 10 امتیاز خواهد داشت از صبح فردا در خانه تکواندو آغاز و تا عصر یکشنبه به طول خواهد انجامید. پیش از این پاکستان هم به عنوان یکی از تیم های حاضر در این مسابقات معرفی شده بود که با انصراف این تیم ، مسابقات با حضور هفت تیم شهرداري ورامين، دانشگاه آزاد و باشگاه مقاومت از ايران، عراق (2 تيم) و افغانستان (2 تيم) برگزار خواهد شد.

بر همین اساس طبق قرعه کشی انجام شده تیم های شهرداری ورامین ، مقاومت ، افغانستان الف و افغانستان ب در یک گروه و تیم های دانشگاه آزاد ، البصره به همراه الامانات عراق در گروه دیگر قرار گرفتند. در مرحله مقدماتی این مسابقات صبح فردا شهرداری ورامین با افنستان ب ، مقاومت با افغنستان الف ، البصره و الامانات به مصاف هم خواهند رفت.

این دوره از رقابتها در پنج وزن 54-، 63-، 72-، 82- و 82+ كيلوگرم برگزار خواهد شد و هر تیم مي تواند 2 بازيكن در هر رده وزني داشته باشد. در روز نخست این مسابقات رقابتهای مرحله مقدماتی برگزار می شود و روز یکشنبه هم در نوبت صبح مسابقات مرحله نیمه نهایی و در مرحله بعدالظهر مسابقات رده بندی و فینال برگزار می شود.