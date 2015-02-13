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۲۴ بهمن ۱۳۹۳، ۲۳:۴۷

تکواندو جام باشگاههای آسیا/

قرعه کشی مسابقات انجام شد/پاکستان انصراف دارد

قرعه کشی مسابقات انجام شد/پاکستان انصراف دارد

آئین قرعه کشی پنجمین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا عصر جمعه برگزار شد و هفت تیم شرکت کننده در این مسابقات در دو گروه از صبح فردا رقابتهای خود را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که از تورنمنت های (G1) محسوب شده و در رنکینگ المپیک 10 امتیاز خواهد داشت از صبح فردا در خانه تکواندو آغاز و تا عصر یکشنبه به طول خواهد انجامید.  پیش از این پاکستان هم به عنوان یکی از تیم  های حاضر در این مسابقات معرفی شده بود که با انصراف این تیم ، مسابقات با حضور هفت تیم شهرداري ورامين، دانشگاه آزاد و باشگاه مقاومت از ايران، عراق (2 تيم) و افغانستان (2 تيم) برگزار خواهد شد. 

بر همین اساس طبق قرعه کشی انجام شده تیم های شهرداری ورامین ، مقاومت ، افغانستان الف و افغانستان ب در یک گروه و تیم های دانشگاه آزاد ، البصره به همراه الامانات عراق در گروه دیگر قرار گرفتند. در مرحله مقدماتی این مسابقات صبح فردا شهرداری ورامین با افنستان ب ، مقاومت با افغنستان الف ، البصره و الامانات به مصاف هم خواهند رفت. 

این دوره از رقابتها در پنج وزن 54-، 63-، 72-، 82- و 82+ كيلوگرم برگزار خواهد شد و هر تیم  مي تواند 2 بازيكن در هر رده وزني داشته باشد. در روز نخست این مسابقات رقابتهای مرحله مقدماتی برگزار می شود و روز یکشنبه هم در نوبت صبح مسابقات مرحله نیمه نهایی و در مرحله بعدالظهر مسابقات رده بندی و فینال برگزار می شود. 

کد مطلب 2494676

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