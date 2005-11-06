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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۰۵

منصور پورحيدري درگفتگو با "مهر":

نيمه اول بازيكنان فقط توپهاي يكديگر را خراب مي كردند // استقلال مي تواند قهرمان ليگ برتر شود

نيمه اول بازيكنان فقط توپهاي يكديگر را خراب مي كردند // استقلال مي تواند قهرمان ليگ برتر شود

نيمه اول ديدار استقلال و پرسپوليس بارفني چنداني نداشت و بازيكنان بيشتر به خراب كردن توپهاي يكديگر توجه داشتند.

مربي سابق استقلال درگفتگو با " مهر" ضمن بيان اين مطلب اظهارداشت: در نيمه دوم تيم استقلال تيم برترميدان بود. معلوم بود كه آقاي قلعه نويي آرامش را به تيم تزريق كرده و اين تيم توانست با به جريان درآوردن توپ وبازي روبه جلو عملا ابتكارعمل را در دست بگيرد.

پورحيدري در ادامه اظهارداشت: تيم استقلال در اين ديدار مي توانست بر روي ضد حملات به گلهاي بيشتري دست پيدا كند كه البته دفاع پرسپوليس هوشيارانه عمل كرد ومانع ازاين اتفاق شد. ضمن اينكه استقلال در اين ديداربا قراردادن امير آبادي و نيكبخت در سمت راست زمين، هجومهاي پرسپوليس را خنثي كرد.
مربي اسبق تيم ملي در ادامه درخصوص تيم پرسپوليس اظهارداشت: پرسپوليس هم بنظرمن دراين ديدار نسبت به گذشته عملكرد بهتري داشت وبازي خوبي را به نمايش گذاشت. اما به هرحال برتري ازآن تيم استقلال بود و اين تيم مزد برتري خود را گرفت.

کد مطلب 249469

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