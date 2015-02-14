هیئت بازرگانی مازندران راهی روسیه می شود

غلامرضا عشریه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این هیئت بازرگانی روز دوشنبه عازم آستراخان می شود گفت: ملاقات با آقای ژیلکین استاندار آستراخان، ضیافت نهار با استاندار، مذاکرات با مارکلوف معاون استاندار آستاراخان با شرکت اعضای دولت استان آستراخان از جمله برنامه هاست.

وی بیان کرد: ضیافت شام با مارکلوف، بازدید از مجتمع ورزی زویوزدنی، بازدید از مرکز پشتیبانی تجارت منطقه، بازدید از بندر سالیانکا، بازدید از سرکنسولگری از دیگر برنامه هاست.

عشریه یادآور شد: بازدید از دانشگاه دولتی آستراخان، بازدید از پارک فناوری فابریکا و ضیافت شام با ژیکلین از دیگر برنامه هاست.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: همچنین بخشی از هیئت رسمی و تجاری با هم صنف های خود از اتاق بازرگانی و شرکای تجاری خود در آستاراخان دیدار می کنند.

عشریه افزود: ملاقات با اتاق بازرگانی مسکو و ملاقات با فعالان استفادی از جمله طرح هاست.

وی گفت: نشست مشترک هیئت اقتصادی مازندران با شورای تجاری روسیه و ایران، اتاق بازرگانی فدرال روسیه و سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در مسکو و نشست مشترک فعالان اقتصادی از جمله برنامه هاست.

سید محمد حسین هاشمی نسب مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه رسانه اتاق بازرگانی، و با تاکید بر نقش مهم رسانه در اطلاع رسانی برنامه های فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای حضور تیم رسانه ای برای پوشش اخبار این رویداد همراه هیئت اقتصادی فراهم شده است.