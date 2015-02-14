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۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۱

عشریه:

هیئت بازرگانی مازندران راهی روسیه می شود

هیئت بازرگانی مازندران راهی روسیه می شود

ساری- رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران با اشاره به اعزام هیئت نمایندگی و بازرگانی به سرپرستی استاندار به روسیه برنامه های این هیئت را تشریح کرد.

غلامرضا عشریه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این هیئت بازرگانی روز دوشنبه عازم آستراخان می شود گفت: ملاقات با آقای ژیلکین استاندار آستراخان، ضیافت نهار با استاندار، مذاکرات با مارکلوف معاون استاندار آستاراخان با شرکت اعضای دولت استان آستراخان از جمله برنامه هاست.

وی بیان کرد: ضیافت شام با مارکلوف، بازدید از مجتمع ورزی زویوزدنی، بازدید از مرکز پشتیبانی تجارت منطقه، بازدید از بندر سالیانکا، بازدید از سرکنسولگری از دیگر برنامه هاست.

عشریه یادآور شد: بازدید از دانشگاه دولتی آستراخان، بازدید از پارک فناوری فابریکا و ضیافت شام با ژیکلین از دیگر برنامه هاست.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: همچنین بخشی از هیئت رسمی و تجاری با هم صنف های خود از اتاق بازرگانی و شرکای تجاری خود در آستاراخان دیدار می کنند.

عشریه افزود: ملاقات با اتاق بازرگانی مسکو و ملاقات با فعالان استفادی از جمله طرح هاست.

وی گفت: نشست مشترک هیئت اقتصادی مازندران با شورای تجاری روسیه و ایران، اتاق بازرگانی فدرال روسیه و سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در مسکو و نشست مشترک فعالان اقتصادی از جمله برنامه هاست.

سید محمد حسین هاشمی نسب مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی مازندران نیز با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه رسانه اتاق بازرگانی، و با تاکید بر نقش مهم رسانه در اطلاع رسانی برنامه های فعالیتهای اقتصادی اظهار داشت: تمامی تمهیدات لازم برای حضور تیم رسانه ای برای پوشش اخبار این رویداد همراه هیئت اقتصادی فراهم شده است.

کد مطلب 2494828

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