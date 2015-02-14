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۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

در ستاد راهبری نقشه علمی؛

پیش نویس سند ملی انرژی های تجدیدپذیر بررسی شد

پیش نویس سند ملی انرژی های تجدیدپذیر بررسی شد

جلسه پیش نویس نهایی سند ملی انرژی های تجدید پذیر به منظور بحث و بررسی اعضا در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،جلسه 59 ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه پیش نویس نهایی سند ملی انرژی های تجدید پذیر به منظور بحث و بررسی اعضا ارائه شد.

پس از ارائه این سند اعضا به بیان نظرات خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: ترغیب و تشویق بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر، در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی استفاده از انرژی های تجدید پذیر و توجه به تحولات بین المللی حوزه انرژی در همه برنامه ریزی ها.

اعضا همچنین بر لزوم پیوستگی و انسجام بین اجزای مختلف اسناد راهبردی تاکید کردند.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از کنفرانس «استعمارزدایی از علم» که در کشور مالزی برگزار شده بود، ارائه کرد.

وی در این گزارش با اشاره  به حضور اندیشمندان مختلف از کشورهای جهان در این کنفرانس از علاقه روزافزون اندیشمندان جهان به آشنایی با مبانی نگاه اسلام به علم خبر داد.

کد مطلب 2494831
زهره بال

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