هشت هزار دامدار اردبیلی برای دریافت یارانه شیر ثبت نام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عدیل سروی اضافه کرد: تاکنون با تلاش حوزه معاونت بهبود تولیدات دامی این سازمان پرونده هفت هزار و ۹۱۳ نفر دامدار لاستان اردبیل با تولید شیر به میزان ۳۷ هزار و ۱۳۷ تن تکمیل و ثبت سامانه شده است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار همگام با سراسر کشور یارانه شیر مستقیما به دامداران استان پرداخت می شود، اضافه کرد: پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید شیر دامدارانی که شیر تولیدی خود را مستقیما و یا از مراکز جمع آوری به کارخانجات تولید فرآورده های لبنی تحویل می دهند برابر مصوبه هیئت وزیران از این به بعد از طریق جهاد کشاورزی پرداخت خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی اردبیل با بیان اینکه در سطح این استان ۲۷۴ هزار تن شیر استحصال می شود، ادامه داد: با این سیاست گذاری سازمان جهاد کشاورزی ضمن افزایش انگیزه تولید با حمایت دامداران امید می رود در این بخش شاهد رشد و شکوفایی واقعی باشیم.

وی با تشریح روند اقدامات صورت گرفته در این خصوص تصریح کرد: دامداران با ارائه درخواست و مدارک خود به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای محل سکونت خود و تشکیل پرونده می توانند به صورت هماهنگ و منظم با سازمان جهاد کشاورزی اقدام به دریافت یارانه شیر خود کنند.

سروی در تشریح روند کار دریافت یارانه مسقیم شیر عنوان کرد: مبلغ یارانه ها به صورت نقدی و به طور مستقیم به شماره حساب دامداران واریز خواهد شد و هیچ گونه مشکلی از این لحاظ پیش روی تولید کنندگان نمی باشد.