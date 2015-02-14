شهرداری ورامین با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور 7 تیم از ایران، عراق و افغانستان در خانه تکواندو آغاز شد که در نخستین بازی شهردرای ورامین 5 بر صفر افغانستان ب را شکست داد.

پیام خانلرخانی در این دیدار هادی مستعان، ابوالفضل یعقوبی، محمد خمسه، میاد بیگی و حمیدرضا بیات را در ترکیب خود قرار داد و در هر پنج وزن نیز صاحب پیروزی شد. این تیم در دومین دیدار خود باید با تیم اول افغانستان دیدار کند.

بر اساس قرعه کشی این مسابقات، تیم های شهرداری ورامین، باشگاه مقاومت، افغانستان الف و افغانستان ب در گروه یک و تیم های دانشگاه آزاد، بغداد و البصره در گروه دوم قرار دارند.



برنامه ادامه این مسابقات به این شرح است:

گروه یک:

باشگاه مقاومت - افغانستان الف

شهرداری ورامین - افغانستان الف

افغانستان ب - باشگاه مقاومت

شهرداری ورامین - باشگاه مقاومت

افغانستان الف - افغانستان ب

گروه دوم:

بغداد - البصره

دانشگاه آزاد - البصره

دانشگاه آزاد - بغداد