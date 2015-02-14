دوتارنواز معروف خراسان در بستر بیماری/ کاش به جشنواره برسم

استاد حسین ولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره عارضه قلبی که از مدتی پیش دچار آن شده است، توضیح داد: متاسفاته دهم بهمن ماه امسال بود که از ناحیه قلب دچار عارضه شدم و بلافاصله بعد از مراجعه به پزشک به من گفته شد که سه رگ قلبی من بسته شده و حتما لازم است که هرچه سریعتر عمل جراحی صورت گیرد.

وی ادامه داد: مدتی است که به طور دائم از شیروان تا بیمارستان شریعتی مشهد در رفت و آمد هستم که بعد از انجام آنژیوگرافی من اعلام شده که تا امروز مشخص می شود که آیا عمل جراحی نیاز دارم یا با بالن نیز می توانم این عارضه را برطرف کنم. البته فعلا به دستور پزشکان تا زمان مشخص شدن عمل جراحی با قرص برای بهبود تلاش می کنم که امیدوارم مشکلی پیش نیاید.

این نوازنده و خواننده موسیقی خراسان که قرار بود در سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر همراه با گروه سازینه موسیقی نواحی ایرانی اجرایی در تالار وحدت داشته باشد، تصریح کرد: خیلی دوست داشتم همراه با هنرمندان سرشناس دیگری که در این گروه با آنها همکاری می کنم در این کنسرت حضور داشته باشم اما متاسفانه به دلیل عارضه قلبی که برایم پیش آمده فعلا نمی توانم در این کنسرت حضور داشته باشم و ای کاش این فرصت را داشتم که در این دوره از جشنواره نیز در خدمت علاقه مندان موسیقی نواحی باشم.

ولی نژاد درباره حمایت های اداره ارشاد خراسان نیز تصریح کرد: تاکنون هیچ تماسی از مسوولان ارشاد خراسان برای بیماری ام نداشتم و خوشبختانه تا این حد در جیب دارم که بخواهم از هزینه شخصی برای مراحل درمانی استفاده کنم اما این انتظار را داشتم که مدیران ارشاد لااقل حال و احوالی از ما می پرسیدند.

ولی‌نژاد قرار است 29 بهمن در تالار وحدت اجرایی در جشنواره موسیقی فجر داشته باشد.

استاد حسین ولی نژاد معروف به حسین بخشی از دوتار نوازان و خوانندگان سر شناس کرمانج کورد خراسان شهر شیروان و استان خراسان شمالی است. او دوتار را نزد پدرش و در محضر اساتیدی همچون همراه بخشی گلـیانی ، حاج حیدر کارگر، علی اکبر بخشی گلیانی آغاز کرد.

وی از دوتارنوازان برجسته خراسان شمالی است که به لهجه های رایج استان (ترکی، کردی، تاتی) به داستان‌سرایی، منقبت خوانی، نعت خوانی می پردازد . این هنرمند که بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت مستمر دارد، تاکنون در جشنواره های مختلف موسیقی داخلی و خارجی متعددی شرکت کرده است.

استاد حسین بخشی موفق به دریافت نشان درجه ۲ هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.