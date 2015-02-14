بازارچه های خود اشتغالی زنان گیلان در سال جاری بهره برداری می شود

اسماعیل مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی، زنان جایگاه مناسبی در جامعه پیدا کرده اند ولی هنوز هم آسیب پذیری این قشر، در جامعه بیشتر از مردان است. بخصوص زنان سرپرست خانوار که بار اقتصادی خانواده را نیز به دوش می کشند.

فرماندار رشت افزود: این زنان عموماً در جامعه، هم در بحث بازاریابی و هم به واسطه شاغل بودن، در اداره زندگی و خانواده به مشکل بر می خورند. به همین خاطر برای اینکه این زنان بتوانند از توانمندی هایشان در جهت اشتغالزایی استفاده کنند، بحث خود اشتغالی مطرح می شود تا در کنار درآمدزایی، شرایطی فراهم آید که در زمینه اداره زندگی نیز کمک هایی به این دسته از زنان شود.

وی ایجاد بازارچه های خود اشتغالی را از کمک های فرمانداری به زنان کارآفرین در حوزه های مختلف دانست و توضیح داد: با رایزنی هایی که با دفتر امور زنان و خانواده استانداری و خانم میر سیدی انجام گرفته است، به دنبال تاسیس این بازارچه ها هستیم.

اسماعیلی ادامه داد: از آنجایی که اکثر بانوان کارآفرین در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند، بی شک به واسطه فعالیت این زنان، هم بازار صنایع دستی رونق خواهد گرفت و هم زمینه مناسبی برای اشتغال زنان فراهم می شود.

وی تاکید کرد:با اقدامات مثبتی که انجام شده و پیشرفت های قابل قبولی که در این زمینه داشته ایم، تعدادی از این بازارچه ها تا آخر سال ۹۳ به بهره برداری می رسند.