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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۳۵

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات :

ارتباط صنعت مخابرات با دانشگاه ها بسياري از مشكلات اين بخش را مرتفع مي كند // بايد از استعدادهاي كشور در بخش ICT استفاده شود

ارتباط صنعت مخابرات با دانشگاه ها بسياري از مشكلات اين بخش را مرتفع مي كند // بايد از استعدادهاي كشور در بخش ICT استفاده شود

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايجاد هسته هاي تحقيقاتي در دانشگاه ها و ساير شركت هاي تابعه اين وزارتخانه را از الزامات مركز تحقيقات مخابرات ايران برشمرد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر سليماني در بازديد از مركز تحقيقات مخابرات ايران گفت: توسعه فناوري، سرعت تغييرات و حجم توليد دانش در بخش مخابرات بسيار زياد است، به همين جهت دسترسي به اين فناوري آسانتر از ساير بخش ها است.

دوي ضمن اشاره به حجم بالاي سرمايه گذاري در اين بخش گفت: خوشبختانه در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات سرمايه گذاري، بازده خوبي دارد و بايد در اين بخش از استعدادهاي كشور استفاده كرد. اگر زمينه را مهيا كنيم اين استعدادها وارد عمل مي شوند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات حضور مركز تحقيقات مخابرات را در درون شركت هاي تابعه ضروري دانست و افزود: ايجاد پيوستگي بين مركز تحقيقات مخابرات و شركتهاي تابعه، افزايش اشتغال زايي را به دنبال دارد. همچنين بايد ارتباط مركز تحقيقات مخابرات ايران با دانشگاه ها به گونه اي برنامه ريزي شود كه در آنجا ردپايي بر جاي بگذاريم، اگر اين كار انجام شود بسياري از مشكلات بخش حل خواهد شد.

دكتر سليماني تاكيد كرد: بايد درهاي مركز تحقيقات مخابرات ايران بر روي استعدادهاي داخلي باز باشد.

وي با بيان اينكه بكارگيري مشاور خارجي در اين بخش باعث عدم شكوفايي استعدادهاي داخلي مي شود، بروز مشكلاتي در راستاي امنيت ملي را از ديگر تبعات آن دانست.

کد مطلب 249493

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