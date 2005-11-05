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۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۲۱:۱۳

مسئوليت جديد براي وكيل حقوقي فدراسيون فوتبال

مسئوليت جديد براي وكيل حقوقي فدراسيون فوتبال

وكيل حقوقي فدراسيون فوتبال با دريافت حكم جديدي مسئوليت تازه اي را درفدراسيون فوتبال عهده دار شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" وبه نقل ازپايگاه خبررساني فدراسيون فوتبال، درحكم جديد وكيل حقوقي فدراسيون آمده است:" جناب آقاي غلامرضا رفيعي نظر به تخصص وتجربه جنابعالي درحوزه مسائل حقوقي وقضايي و اشراف برقوانين ومقررات ورزش فوتبال،‌ به موجب اين ابلاغ به عنوان مشاورعالي حقوقي فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران منصوب مي‌شويد.
اميد است با اتكال به خداوند متعال در دفاع ازمنافع ومصالح فوتبال كشور موفق ومويد باشيد."

کد مطلب 249494

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