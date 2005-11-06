هوشنگ نصير زاده با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" درخصوص قضاوت ولفگانگ اشتارك داور آلماني ديدار استقلال و پرسپوليس افزود: در نيمه اول اولين خطايي كه توسط داورآلماني سوت زده شد به عقيده من صحيح به نظر نمي رسيد و اين تصوررا داشتيم كه اشتباه اشتارك ناشي ازخستگي او به دليل ديررسيدن به كشورمان بوده است، اما زماني كه دردقيقه سوم براي تكل اسكي وارحامد كاويانپور به او اخطار داد متوجه شديم كه اوبا صدور اين اخطار به سايربازيكناني كه با اين شيوه دست به مبارزه مي زنند هشدار داده است كه با آنها نيزچنين رفتاري خواهد شد.

وي افزود: دردقيقه 23 ضربه كاظميان با برخورد به طالب لو به كرنررفت، درحالي كه وي به اشتباه ضربه دروازه اعلام كرد. درنيمه دوم عليزاده دربرخورد با دروازه استقلال مي خواست اينطورنشان دهد كه خطاي سنگيني برروي اوانجام شده است ولي تصاويرتلويزيوني نشان مي داد كه طالب لوسعي كرده است با پاي راست خودعليزاده را ازخود دوركند ودراين صحنه داوربه درستي ازاعلام خطا پرهيزكرد.

نصيرزاده درادامه به اشتباهات كمك داوران اين ديداراشاره كرد وگفت: اوج اشتباهات هردوكمك داوررا درنيمه اول شاهد بوديم، بطوري كه كريستين كمك داوردوم براي هرسه آفسايدي كه به نفع پرسپوليس پرچم زد دچاراشتباه شد. اودركمال ناباوري حتي شليك مستقيم محمود فكري را نيزپرچم زد تا نشان دهدكه به تفسيرهاي برد بين المللي فوتبال درسال 2005 كاملا بي توجه است.

كارشناس مسائل داوري درادامه پيرامون نقد داورآلماني اظهار داشت: درنيمه دوم ولفگانگ اشتارك آلماني بازي را با يك اشتباه ديگردنبال كرد. دقيقه 64 خطاي مدافع استقلال برروي جوادكاظميان را گول زدن داورتشخيص داد واورا باكارت زرد جريمه كرد درحاليكه درتصاويرتلويزيوني مشخص بود كه مدافع استقلال با تكل كاظميان را سرنگون كرده است.

وي درخصوص لحظه به ثمررسيدن گل استقلال و شائبه هايي كه درزمينه آفسايد بودن اين صحنه وجود دارد، گفت: اگرچه عنايتي درلحظه به ثمررساندن گل با آخرين مدافع پرسپوليس در يك خط قرارداشت وشائبه آفسايد اومنتفي است، ولي تصاويرتلويزيوني به درستي نشان نداد لحظه اي كه پاس حسين كاظمي به فرزاد مجيدي رسيد او درون آفسايد بوده است يا نه؟

نصيرزاده درپايان با مقايسه اشتراك آلماني با ديگرداوران آلماني كه مسابقات دربي پايتخت را قضاوت كرده اند گفت: اشتارك آلماني بسياربهترازفلورين ماير و ماركوس مرك دربي تهران را قضاوت كرد اگرچه خوش شانسي او اجازه نداد كه توپ درون محوطه جريمه هردوتيم ابهاماتي را ايجاد كند. با اين وجود نمي توان ازخونسردي فوق العاده، منطقي بودن داور دردرگيريها، جاگيري هاي مطلوب و استفاده مناسب ازكارت زرد او را كتمان كرد. هرچند اشتارك دربي را به خوبي قضاوت كرد كمك داورانش دراين ديداربسيارضعيف ظاهرشدند.