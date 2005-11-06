امكانات آموزش عالي بجنورد 20 سال عقب تر از ديگر شهرهاي كشور است // وزارت علوم يك ميليارد تومان به دانشكده فني بجنورد اختصاص مي دهد

موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: چند سال قبل دانشكده فني و مهندسي بجنورد افتتاح شد و اين دانشكده در حال حاضر داراي 220 دانشجو در رشته هاي كامپيوتر، صنايع و شهرسازي است اما تمامي اعتبارات اين دانشگاه از طريق كمك هاي مردمي تامين مي شود و هيچ گونه اعتباري به اين دانشگاه اختصاص داده نشده است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اين بحث از زمان دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي و دكتر توفيقي وزير سابق علوم مطرح شد و خاتمي نيز قول اختصاص يك ميليارد تومان بودجه به اين دانشكده را داد اما اين وعده تاكنون عملي نشده است.

ثروتي افزود: طي روزهاي گذشته جلسه اي با حضور وزير علوم برگزار شد كه دكتر زاهدي براي اختصاص يك ميليارد تومان بودجه به اين دانشكده و اختصاص اعتبار براي گسترش دانشگاه و آموزش عالي در اين دانشكده قول مساعد داد.