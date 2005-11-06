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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با "مهر":

امكانات آموزش عالي بجنورد 20 سال عقب تر از ديگر شهرهاي كشور است // وزارت علوم يك ميليارد تومان به دانشكده فني بجنورد اختصاص مي دهد

امكانات آموزش عالي بجنورد 20 سال عقب تر از ديگر شهرهاي كشور است // وزارت علوم يك ميليارد تومان به دانشكده فني بجنورد اختصاص مي دهد

نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال هاي گذشته شهر بجنورد فاقد هر گونه دانشگاه دولتي بوده و اين شهرستان از نطر امكانات آموزش عالي 20 سال عقب تر از ديگر شهرهاي كشور است.

موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: چند سال قبل دانشكده فني و مهندسي بجنورد افتتاح شد و اين دانشكده در حال حاضر داراي 220 دانشجو در رشته هاي كامپيوتر، صنايع و شهرسازي است اما تمامي اعتبارات اين دانشگاه از طريق كمك هاي مردمي تامين مي شود و هيچ گونه اعتباري به اين دانشگاه اختصاص داده نشده است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: اين بحث از زمان دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي و دكتر توفيقي وزير سابق علوم مطرح شد و خاتمي نيز قول اختصاص يك ميليارد تومان بودجه به اين دانشكده را داد اما اين وعده تاكنون عملي نشده است.

ثروتي افزود: طي روزهاي گذشته جلسه اي با حضور وزير علوم برگزار شد كه دكتر زاهدي براي اختصاص يك ميليارد تومان بودجه به اين دانشكده و اختصاص اعتبار براي گسترش دانشگاه و آموزش عالي در اين دانشكده قول مساعد داد.

کد مطلب 249504

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