ديداري بين بوش و چلبي صورت نخواهد گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "فرد جونز" سخنگوي شوراي امنيت ملي بوش اعلام كرد كه در ديدار چلبي معاون نخست وزير عراق از واشنگتن ديداري بين وي و رئيس جمهوري آمريكا صورت نخواهد گرفت.

اظهارات اين مقام آمريكايي در حالي است كه چندي پيش منابع خبري از سفر احمد چلبي به واشنگتن خبر دادند.

مجله تايم گزارش داد كه چلبي به دعوت "جان اسنو" وزير خزانه داري آمريكا ماه نوامبر از واشنگتن ديدار خواهد كرد.



تايم گزارش داد كه اين ديدار ممكن است در راستاي بهبود روابط آمريكا با چلبي باشد كه پس از جنگ عراق و حمله نيروهاي آمريكايي به دفتر وي در بغداد به اتهام فروش اطلاعات به ايران رو به تيرگي نهاده بود.

جونز در اين باره گفت : به دليل اينكه رقابت براي انتخابات 15 دسامبر اكنون در جريان است، رئيس جمهور آمريكا تا زماني كه اين انتخابات پايان نپذيرد با نامزدهاي عراقي كه خود را آماده شركت در انتخابات مي كنند، ديدار نخواهد كرد.

وي گفت :چلبي يكي از مهره هاي اصلي براي احراز پست هاي بالا خواهد بود و با جان اسنو وزير خزانه داري و معاون كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا ديدار خواهد كرد.

جونز گفت: چلبي همچنين با مقامات و همتايان همطراز خود نيز ملاقات خواهد كرد.

گفتني است كه مجله تايم همچنين از احتمالاً ديدار چلبي با "استفان هدلي" مشاور امنيت ملي و شايد هم كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا خبر داده است .

يكي مقام عاليرتبه كه خواست نامش فاش نشود، در اين باره اظهار داشت : هر دو آنها(رايس و هدلي) بر اين باورند كه چلبي مي تواند نامزدي معقول و قابل قبولي براي نخست وزيري آينده عراق باشد كه پس از انتخابات 15 دسامبر صورت خواهد گرفت.



مجله تايم در ادامه مي نويسد: دربين نيروهاي اطلاعاتي ، كنگره و نيروهاي نظامي آمريكا نسبت به نيروهاي چپ در عراق خوش بيني هايي وجود دارد.

شايان ذكر است كه پنتاگون وزارت جنگ آمريكا كه پيش از جنگ عراق با چلبي كار مي كرد، اطلاعات خود در زمينه تسليحات كشتار جمعي عراق را از وي دريافت مي كرد و پس از جنگ، زماني كه مشخص گرديد اين اطلاعات درست نبود، عناصر پنتاگون چلبي را از خود راندند و حتي وي را متهم به همكاري اطلاعاتي با ايران كردند كه اين مساله هم از سوي تهران و هم از سوي چلبي رد شد.