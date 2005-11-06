به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فرانسوي "لوفيگارو"، شيراك در ديدار با "تاسوس پاپادوپولوس" همتاي قبرسي خود در كاخ اليزه گفت : پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا در صورتي كه مساله اتحاد قبرس حل نشود، امكان پذير نخواهد بود.

وي همچنين بر لزوم تصويب و اجراي كامل پروتكل "آنكارا" كه توافق گمركي بين تركيه و اتحاديه اروپا با اعضاي جديد اين اتحاديه ازجمله قبرس را گسترش مي دهد، تاكيد كرد.

اين پروتكل، قرارداد گمركي موجود بين اتحاديه اروپا و تركيه با 10 عضو اتحاديه اروپا از جمله قبرس را كه سال گذشته به اين اتحاديه پيوستند، گسترش مي دهد.

پاپادوپولوس نيز در اين ديدار اظهار داشت : گشايش مذاكرات پيوستن به آنكارا بهترين شرايط را براي حل وفصل مشكلات قبرس فراهم مي آورد.

شيراك در ادامه خاطرنشان كرد: حل اين مشكل بايد ازسوي سازمان ملل متحد و با حمايت اتحاديه اروپا انجام گيرد.

به مناسبت اين ديدار كه اولين سفر يك رئيس جمهوري قبرس به فرانسه در 17سال اخير مي باشد، وزيران امور خارجه دو كشور بيانيه اي را جهت ايجاد يك "گفت وگوي سازمان يافته" بين قبرس و فرانسه به تصويب رساندند.

لو فيگارو در ادامه افزود: فيليپ دوست بلازي نيز اخيرا اعلام كرد كه تركيه بايد در زمينه هاي متعددي شامل دموكراسي، حقوق بشر، آزادي، آزادي مذهبي، برابري ميان زن و مرد و حقوق اقليت ها تلاش كند كه از زمينه هايي هستند كه تركيه هنوز بايد درباره آنها پيشرفت هايي به عمل آورد.

وزير خارجه فرانسه گفت : مذاكرات پيوستن تا حدود 10 سال آينده ادامه خواهد داشت و برخي تنش ها از جمله رابطه تركيه و قبرس بايد حل وفصل شوند.

اتحاديه اروپا همچنان بر اين نكته پافشاري مي كند كه مقامات تركيه بايد عضويت قبرس در اين اتحاديه را به رسميت بشناسند .

اين در حالي است كه مقامات تركيه هنوز موضع نهايي خود را نسبت به اين موضوع نشان نداده اند.

تركيه بعد از جنگ دوم جهاني به بركت سياست هاي تملقانه اش توانسته است به وضعيت نسبتا مطلوبي در زمينه اقتصاد دست يابد اما در زمينه سياسي همچنان در آشفته بازار به سر مي برد .

قبرس داراي دو بخش تركيه نشين و يوناني نشين است كه هر دو دولت هاي مستقل دارند؛ تركيه تنها كشوري است كه بخش ترك نشين قبرس را به رسميت شناخته است.

زماني كه يوناني هاي اين جزيره براي الحاق آن به يونان كودتا كردند تركيه نيز با اعزام نيرو به اين جزيره با اشغال بخش شمالي آن، دولتي را در آنجا تشكيل داد. تركيه و يونان بر سر مالكيت اين جزيره با يكديگر اختلاف دارند.