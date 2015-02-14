برتری مقاومت، دانشگاه آزاد و البصره عراق

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در خانه تکواندو جریان دارد در گروه اول پس از برتری شهرداری ورامین در پیکار با تیم دوم افغانستان، مقاومت نیز تیم اول این کشور را شکست داد. مهدی اسحاقی، یاسین اکبرنتاج ، مرتضی درویش، سیدمحمد رفیعی و علی محمد پور پنج تکواندوکار تیم مقاومت بودند که رقبای خود را شکستن دادند.

در گروه دوم تیم البصره که با هدایت بهزاد خداداد ملی پوش سابق تیم ملی کشورمان پای به آوردگاه باشگاه‌های آسیا گذاشته با بهره گیری از چند تکواندوکار کشورمان برابر البغداد صاحب پیروزی 3 بر2 شد. 3 پیروزی تیم البصره به نام سید حسین احسانی، محمد اینانلو و پوریا عرفانیان ثبت شد و علی صمدی و جعفر خلیل زاده نیز 2 پیروزی تیم بغداد را کسب کردند.

این تیم در دومین مبارزه خود برابر دانشگاه آزاد 4 بر يک نتیجه را واگذار کرد. برای دانشگاه آزاد داود عبدالرضایی، رضا حبیبی، مهدی خدابخشی و امید عمیدی صاحب پیروزی شدند و تنها پیروزی برد البصره را آرش صلاحی نژاد کسب کرد.

بدین ترتیب در گروه اول صعود شهرداری ورامین و مقاومت قطعی شده و این دو تیم برای تعیین تیم صدرنشین عصر امروز به مصاف هم می روند و از گروه دوم نیز دانشگاه آزاد به عنوان تیم نخست صعود کرد و شاگردان خداداد در تیم البصره به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شدند.