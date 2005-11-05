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۱۴ آبان ۱۳۸۴، ۲۱:۴۵

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : دانشگاه هاي كشور 200 ميليارد تومان كسري بودجه دارند // مشكل بودجه دانشگاه ها با همكاري مجلس مرتفع مي شود

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : دانشگاه هاي كشور 200 ميليارد تومان كسري بودجه دارند // مشكل بودجه دانشگاه ها با همكاري مجلس مرتفع مي شود

وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت : دانشگاه هاي كشور حدود 200 ميليارد تومان بدهي و كسري بودجه دارند كه اين كسري بودجه با همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي به زودي مرتفع خواهد شد.

 

دكتر محمد مهدي زاهدي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود : رقم هاي بالاي 200 ميليارد تومان كه براي كسري بودجه دانشگاه ها عنوان مي شود صحت ندارد و همانگونه كه عنوان كردم دانشگاه هاي كشور در سال جاري با كسري بودجه 200 ميليارد توماني مواجه هستند.

وي تصريح كرد: اين كسري بودجه مربوط به سال جاري نيست و ميراثي است كه از سال گذشته باقي مانده است.

وزير علوم اضافه كرد: خوشبختانه براي رفع اين كسري بودجه مذاكراتي با شخص رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهوري و سازمان مديريت صورت گرفته و مشكلي در تخصيص بودجه به دانشگاه ها وجود ندارد و دولت موافقت خود را اعلام كرده است.

اين مقام مسئول تاكيد كرد: خوشبختانه دولت بودجه لازم را تصويب كرده است و بايد در مجلس شوراي اسلامي مطرح شود. اميدواريم اين كسري بودجه با موافقت مجلس شوراي اسلامي مرتفع شود و دانشگاه ها با خيالي آسوده به فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي خود بپردازند.
کد مطلب 249514

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