به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شعبانپور دانش آموختهرشته حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و فارغالتحصیل رشته تئاتر از دانشگاه یورک کاناداست. همچنین سرودههای پرشماری از او در وبسایتهای ادبی و نشریات دانشجویی منتشر شده است.
«عشقیزوفرنی» چکیده ۱۵ سال تجربیات شخصی شاعر در فرم و زبان است. مضامین اشعار این مجموعه نیز نگاه شاعر به زندگی و مسیری را که در این سالها پیموده، دربرمیگیرند.
یکی از شعرهای این کتاب را با هم میخوانیم:
لباسهایم که بوی باد و غروب خسته پاییز میدهند
و دلم برای تمام اتفاقهای جهان تنگ است
کسی ندید
لباسهایم را که بوی باد و غروبهای خسته پاییز میدهند
از پلههای خوابهای همیشه که سنگی است
و سرفههای خشک کتابخانه
از تصویر همیشه که بالا میآوردم مادر
مردی شبیه همین اتفاقهای نمیافتد
کلاههای لبه دارش را با ضرب پنجم ساعت دیواری کوک میکند
از زیر عبور ممنوعهای تمام خیابانهای جهان گذشته، آمده است
چشمم به دست خودم نیست
از به دست نمیآمده آمده این نگاه نگاهم کن
از دست نمیدهم رفته که میخندید
دیگر به شما هم اعتمادی نیست
شاید همین حالا است که حواس شما به بیرون پنجره پرتاب میشود از شعر
من در سطر دوم این شعر شیکترین لباسم را پوشیدهام
شما نمیبینید
نه دیگر به شما هم اعتمادی نیست
زمان شبیه عقربه میخراشد آن خط خط که دور چشمهای پدر خندید
و مادر دیروز سفید پوشیده آمده بود موهایش
دیروزش من کجا بودم؟
و اتفاق از همین جا شروع میشود
از دیروز نمیدانی کجای جهانی
و ۲۴ سالگی که روی پلکهای عقربهها تخم میگذاشت
رفتم را کسی ندید
کسی نبود که ببیند رفتم
از پلهها که افتادم از دهان هواپیما
این عروس سفیدپوش بیست سالگیم شهرم نبود
و ذهنم میان فریادهای خطی تجریش میدوید
«لامصب، مگه من چن سالم بود؟ خوب واسه همه پیش میاد دیگه؟»
و مادربزرگ که بر دو دسته استخوانی یک مبل، تصویری از رمضان بود و آش میپختند
زرد
سفید
زرد
حلوا
تمام نمیشوم انگار
تا از پلههای سنگی خانه به حوض میافتم
تمام نمیشوم
باید چمدانم را برای دوباره ببندم
این باید از تمام بایدهای دنیا قوی تر است
و عقربهها
آرام
آرام
میخراشند دور چشمهایم را
شیار
شیار
مجموعه شعر «عشقیزوفرنی» شامل ۲۱ شعر است که در ۶۸ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۴۵۰۰ تومان از هم اکنون روی پیشخوان کتابفروشیها قرار گرفته است.
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