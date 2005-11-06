چالش جديد سازمان تجارت جهاني و اروپا براي كاهش تعرفه محصولات كشاورزي



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از ايندين اكسپرس، در حاليكه كمتر از شش هفته به نشست آينده سازمان تجارت جهاني در هنگ كنگ باقي مانده است تمام چشمها به اروپا دوخته شده تا بن بست ايجاد شده در توافقنامه جديد مطرح ميان اعضاي اين سازمان را از بين ببرد و فضاي بازتري را در تجارت جهاني ايجاد كند.

اروپا هفته گذشته اعلام كرد كه بر پيشنهاد خود مبني بر كاهش يارانه هاي محصولات كشاورزي استوار است و اميدوار است با عدم مخالفت كشورهايي مانند هند اين امر محقق شود. اتحاديه اروپا پيشنهاد كرده است تا تعرفه هاي محصولات كشاورزي تا 46 درصد كاهش يابد.

وزيربازرگاني هند پيشنهاد اتحاديه اروپا را مفيد خواند اما اين پيشنهاد را در ازاي شرايطي كه كشورهاي اتحاديه اروپا به بازارهاي غير كشاورزي و بخشهاي خدماتي هند دسترسي داشته باشند، رد كرد.

براساس اين گزارش، سازمان تجارت جهاني معتقد است اگر مذاكرات آينده اين سازمان موفقيت آميز باشد منفعت چند ميليارد دلاري را براي اقتصاد جهاني به همراه خواهد داشت و ميليونها نفر را از فقر نجات خواهد داد.

اما تا كنون مذاكرات بسياري از مسائل مانند پيشنهاد اروپا براي كمك به كشاورزانش ناتمام مانده است. عليرغم ايستادگي هند در اين موضوع، اعضاي اتحاديه اروپا به كشورهاي در حال توسعه نظيرهند اميدوارند.

مديركل وزارت توسعه وتعاون اقتصادي آلمان، كه يكي از حاميان اصلي كاهش تعرفه هاي كشاورزي اتحاديه اروپا است معتقد است، هم اتحاديه اروپا و هم كشورهاي در حال توسعه مي بايست با از بين بردن موانع تعرفه اي دسترسي بيشتري به بازارهاي داخليشان داشته باشند.