یونان بدهی های خود را هرگز پس نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، «رومانو پرودی» رئیس پیشین کمیسیون اروپا در مورد اعطای کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان هشدار داد. وی در گفتگو با روزنامه آلمانی «تاگس اشپیگل» به تشریح وضعیت کنونی منطقه یورو و بحران بدهی کشورهایی مانند یونان پرداخت.

پرودی در بخشی از این مصاحبه بر لزوم تعیین یک چارچوب واقع بینانه برای اعطای چنین کمکی به دولت یونان تاکید کرد. وی با انتقاد از رویکرد آلمان ها برای حفظ یونان در منطقه یورو یادآور شد: هر کسی می داند که این کشور هرگز بدهی هایش را بازپرداخت نخواهد کرد.

به گفته نخست وزیر اسبق ایتالیا اعطای وام به یونان باید به شکلی قاعده مند و مرحله به مرحله بوده و با نتایج عملی همراه باشد. پرودی از مدل تعیین شده برای پرداخت غرامت دولت آلمان به کشورهای آسیب دیده در جنگ جهانی دوم به عنوان نمونه ای خردمندانه یاد کرد که به برلین این امکان را داد تا از عهده چنین هزینه هایی برآید.

گفتنی است پرودی از جمله سیاستمداران تکنوکرات ایتالیا است و بین سالهای 1996 تا 1998 نخست‌وزیر این کشور بود و بار دیگر در آوریل سال 2006 به این سمت انتخاب شد. وی همچنین از 1999 تا 2004 رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بود.