صاحب بيشترين و بهترين تاليف درباره امام رضا ( ع ) تقدير ويژه مي شود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : در نخستين دوره انتخاب كتاب سال رضوي در مشهد مقدس پديد آورنده بيشترين و بهترين تاليف و اشعار درباره زندگي و ابعاد مختلف زندگي هشتمين امام رئوف و حق مدار شيعيان جهان ، حضرت رضا ( ع ) مورد تقدير ويژه قرار مي گيرد .