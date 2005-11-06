صاحب بيشترين و بهترين تاليف درباره امام رضا ( ع ) تقدير ويژه مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، موسسه خدمات مشاوره اي ، جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي ، با هدف تجليل از اهل قلم و تشويق نويسندگان و شاعراني كه به خلق آثار ادبي درباره هشتمين امام رئوف براي نوجوانان و جوانان همت گمارده اند ، نخستين دوره انتخاب كتاب سال رضوي ويژه جوانان را برگزار مي كند .
اين گزارش حاكي است دست اندركاران نخستين كتاب سال رضوي ، شناخت و معرفي بهترين آثار منتشر شده درباره امام رضا (ع) براي نوجوانان و جوانان را در برگزاري جشنواره مذكور مد نظر قرار داده اند .
به گزارش مهر ، اين جشنواره در بخش هايي چون : انتخاب آثار ادبي برتر شامل : كتابهاي شعر و نثر ادبي ، كتابهاي داستان و تجليل از نويسنده برگزيده جشنواره كه بيشترين و بهترين تاليفات را در خصوص زندگي و سيره امام رضا ( ع ) براي جوانان و نوجوانان نگاشته است ، فعال خواهد بود و همزمان با ميلاد آن امام همام ، برگزيدگان شناخته و تقدير خواهند شد .
مهلت ارسال آثار مكتوب توسط ناشران و مولفان تا سي ام آبانماه امسال به صندوق پستي 1669 / 91375 تعيين شده است . گفتني است آثار ارسالي بايد چاپ اول آنها از سال 1370 يا بعد از آن باشد .
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