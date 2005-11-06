اغلب ناشران به خاطر وجود يارانه هاي كاغذ وارد اين صنف شده اند





سيد جلال فهيم هاشمي ، در گفت وگو با خبرنگار كتاب مهر، افزود : اگر هيات مديره نهم درپيگيري برخي ازمسائل و موضوعات موفق نبود به اين دليل نيست كه اعضاي هيات مديره شايستگي اداره صنف را نداشند ، بلكه اختلافاتي كه وجود داشت ناشي از برخي تفاوت سلايق بود در عين حالي كه همه بايكديگر دوست و همكار هستند به عقايد هم نيز احترام مي گذارند .

وي با اشاره به دوره هاي قبل در اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران ، گفت : اين تركيب در دوره هاي قبل هم با هم كار مي كردند اما مشكلاتي كه در اين دوره اتفاق افتاد به هيچ وجه در دوره هاي قبل تكرار نشده بود .

سيد جلال فهيم هاشمي تصريح كرد : به عنوان مثال يكي از نقاط اختلاف ما مروبوط به نشريه " گزارش كتاب " بود ، اين نشريه نمي توانست با پنج نفر مسول اداره شود ولي مسئولي كه براي اداره اين نشريه انتخاب شده بود ، انتظار داشت ما در مورد مطالب نشريه اظهار نظر نكنيم و اين اختلافات باعث تعطيلي نشريه شد.

نايب رئيس اتحاديه ناشران درباره مهلت پاياني هيات مديره نهم اتحاديه ناشران ، گفت : پايان دوره هيات مديره نهم در مردادماه 1384 به پايان رسيده است اما با توجه به اين كه مجمع امور صنفي و مرجع برگزاري انتخابات اتحاديه ، آمادگي برگزاري آن را نداشت اين انتخابات تا اين تاريخ برگزار نشده است .

مدير نشر روزبهان يادآور شد : امروز هشت هزار ناشر در كشور داريم ، اما با وجود اين تعداد ناشر هيچ ناشري توان ندارد كارهايي را كه در سي سال قبل در كشور به چاپ رسيده است را منتشر كند و اين نشان دهنده اين است كه صنف نشر به نسبت سي سال قبل رشد چنداني نكرده است .

وي با ذكر يك مثال در اين زمينه به مهر گفت : در سال هاي دهه چهل مجموعه بزرگ " تاريخ علم سارتن " با وسايل و امكانات محدود و در شرايطي كه مجبور بوديم ماتريس حروف را به فرانسه و انگلستان سفارش دهيم ، به چاپ رسيد ، در اين كتاب هفده نوع حروف وجود دارد اما امروز كه اين همه امكانات كامپيوتري و غيره وجود دارد كسي از ناشران جرات دارد چنين كتابي را ترجمه و به چاپ برساند ؟

هاشمي با اشاره به مشكلات كاغذ در حال حاضر ، گفت : نسل جديد ناشران وابسته به كاغذ هستند اين درحالي است كه تا قبل از تصدي دولت در زمينه واردات كاغذ ، بيش از بيست نوع كاغذ در بازار وجود داشت و اين مساله به تنوع و كيفيت و زيبايي كار هاي چاپي خيلي كمك مي كرد .

وي درباره تصدي گري دولت در عرصه نشر ، گفت : اين امر شايد در ابتداي انقلاب قابل توجيه بود اما تصدي گري دولت به طور كلي در شرايط كنوني دست ناشران را بسته و در زمينه يارانه كاغذ اغلب ناشراني كه براي دريافت مجوز آمده اند ، فقط بخاطر وجود جاذبه يارانه كاغذ است كه به اين حوزه وارد شده و هيچ درد و دغدغه كتاب و كار فرهنگي ندارند .

مدير نشر روزبهان درباره تاثير همسو بودن اعضاي اتحاديه در اداره امور صنف ، به مهر يادآور شد : اگر هيات مديره منسجم و قوي انتخاب شود اما با اين طرز تفكر كه تسليم كامل و دنباله رو ارشاد باشد و سيستم نشر را عوض كند موفق نخواهد بود .