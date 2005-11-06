تهران از حضور مديران شهري خالي شد! / شهروندان در حسرت روزهاي از دست رفته ؛ تحليل "مهر" از خروج مديران سابق احمدي نژاد در شهرداري از عرصه مديريت شهري تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، در پي انتخاب محمود احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور منتخب مردم و هجرت وي از شهرداري تهران، ابتدا معاونين وي در شهرداري تهران هر يك با قبول تصدي بخشي از امور در دولت ، شهرداري را ترك گفته و در سمت معاون و مشاور رييس جمهور يا استاندارمشغول به فعاليت شده اند .

در گام هاي بعدي شهرداران مناطق نيز به صف پيوند خوردگان مديران شهرداري به دولت پيوسته و بر همين اساس شهرداران مناطق 2، 22 و 9 به خاطر تصدي مناصب دولتي ، جاي خود را به شهرداران جديد داده اند .

شهردار سابق تهران به قول خود عمل كرده و مديران و معاونان دوره مديريتي اش در شهرداري را به يكباره سوار اتوبوس دولت نكرد ، ولي به صورت تدريجي و با " تاكسي تلفني " يك به يك از شهرداري به سوي مقصد شان انتقال داد

به نظر مي رسد شهردار سابق تهران به قول خود عمل كرده و مديران و معاونان دوره مديريتي اش در شهرداري را به يكباره سوار اتوبوس دولت نكرد ، ولي به صورت تدريجي و با " تاكسي تلفني " يك به يك از شهرداري به سوي مقصد شان انتقال داد . هرچند در ظاهر اين روند تدريجي با هدف جلوگيري از خالي شدن آني شهرداري و كمك به مديريت جديد شهري براي جايگزين افراد جديد صورت مي گيرد اما در پس اين حركت خيرخواهانه ، شهر و شهروندان متحمل زيان هاي عديده اي خواهند شد .

به گزارش "مهر" ، رفتن 8 معاون و برخي از مديران از مجموعه شهرداري تهران موجب شد به يكباره ركود شديدي بر مجموعه فعاليت هاي اين سازمان حاكم شود و مديريت جديد با چالش جدي خالي بودن بسياري از پست ها مواجه شود و به نوعي كار را از صفر شروع كند . زيرا معاونان به عنوان بازوان اصلي شهرداري تقريبا اغلب امور را در دست داشته و هدايت مي كردند و با رفتن آنها مديريت جديد مي بايست از يكسو فكري براي جايگزيني افراد جديد كرده و از سوي ديگر پاسخگوي شهروندان و كارهاي روي زمين مانده باشد .

با توجه به اين كه دعوت از قاليباف هم به صورت آني و ناگهاني بوده ، به طور قطع ، وي نيز تيم كاري در عقبه خود نداشته ،در نتيجه بدنبال خروج اتوبوسي 8 معاون سابق شهرداري از اين سازمان ، پيدا كردن مهره هاي جايگزين كه كارآمد و متخصص هم باشند كار آساني نيست

با توجه به اين كه دعوت از قاليباف هم به صورت آني و ناگهاني بوده ، به طور قطع وي تيم كاري هم در عقبه خود نداشته در نتيجه بدنبال خروج اتوبوسي 8 معاون سابق شهرداري از اين سازمان ، پيدا كردن مهره هاي جايگزين كه كارآمد و متخصص هم باشند كار آساني نيست . از سوي ديگر، پس از انتخاب بايد زمان زيادي صرف آشنايي افراد منتخب با حوزه مسئوليت شان شود و به طور قطع مدت زمان زيادي طول مي كشد تا معاونان و مديران جديد تجربه و توان افراد قبلي را كسب كنند . لذا ، به نوعي خروج اتوبوسي مديران مجموعه فقط ضربه اي به شهرداري نيست ، بلكه بخش عظيمي از سرمايه شهر كه طي مدت دو سال و نيم گذشته صرف اين افراد شده تا با كار و فعاليت در گوشه گوشه شهر بر تجربيات شان افزوده شود ، به يكباره با ترك اين حوزه به دور ريخته مي شود .

به نوعي اين را بايد گفت كه اين تغيير و تحولات مرسوم در سيستم هاي اداري به نوعي دور ريختن سرمايه هاي مردمي است و هرچند معاونين و شهرداران دوره تصدي احمدي نژاد در خود ، توان خدمت بيشتري را ديده و قصد خدمتگزاري در عرصه جديدي را دارند اما اين دليل منطقي نمي تواند باشد كه سرمايه و حق شهروندان تهراني را فداي مسايل ديگري بكنند و يا اين كه از اين شهر براي مقصود ديگري هزينه كنند !!