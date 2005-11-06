مهرداد جاور " شعر معاصر ايران " را نقد مي كند

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر و منتقد ادبيات ، معتقد است كه شعر معاصر ايران علي رغم جهش هاي قابل قبولي كه در حوزه مفاهيم و زبان داشته است ، اما گسست بزرگي با ادبيات گذشته ما ايجاد كرده است .



مهرداد جاور كه تا به حال ، چند دفتر شعر نيز از خود منتشر كرده است ، گفت : شاعران معاصر ما با همه تلاش هايي كه از خود بروز داده اند ، اما تدبير چنداني از خود براي صيانت از ميراث گذشته به خرج نداده اند و برخي از آنها شعر را از اوجي كه بود ، به زير آورده اند كه من در سلسله كتابهايي كه با رويكرد نقد شعر معاصر منتشر خواهم كرد ، به آنها مي پردازم .



گفتني است چند جلدي مهرداد جاور تا پايان امسال براي انتشار آماده مي شود .

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