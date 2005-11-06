افزايش سن بازنشستگي تنها راه نجات صندوق بازنشستگي از ورشكستگي

مجيد يارمند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : سن بازنشستگي با توجه به طول عمر و سن خدمت و وضعيت اشتغال كشور تعيين مي شود و به طورحتم منابع صندوق بازنشستگي نيز در تعيين سن خدمت تاثير بسزايي دارد بنابراين با توجه به وضعيت حاد صندوق و افزايش طول عمر اجراي طرح افزايش سن بازنشستگي در كشورمنطقي به نظر مي رسد .

وي افزود : برخي معقتند كه اجراي اين طرح وضعيت اشتغال در كشور را حاد تر مي كند در حالي كه چنين نيست چراكه در حال حاضر افرادي كه با سن پايين به تعداد بازنشستگان كشور مي پيوندند از فعاليت در نهادها و دستگاههاي مختلف كنار نمي كشند و حتي مجدد مشغول به فعاليت مي شوند.

وي با بيان اينككه حل مشكل اشتغال در كشور تنها بر عهده تامين اجتماعي نيست تصريح كرد : به منظور حل مشكل اشتغال تمامي دستگاهها و نهادها بايد وارد عمل شوند و اين وظيفه مهم نبايد تنها به يك دستگاه محول گردد .

يارمند گفت : در حال حاضر تعداد افرادي كه از طريق قانون بازنشستگي پيش از موعد بازنشسته شده اند با تعداد بازنشستگان صندوق يكسان شده واين امر صندوق را به ورشكستگي نزديك تر مي كند و اين در حالي است كه مسئولان نسبت به اين امر غافل هستند .

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با بيان اين اينكه بازنشستگي با 35 سال سابقه 10 سال به سود بيمه خواهد بود گفت : فردي كه با 35 سال سابقه بازنشسته مي شود 5 سال بيشتر اشتغال خواهد داشت و 5 سال نيز باواريز پول به منابع صندوق مي افزايد و اين امر باعث رفع مشكلات مالي صندوق خواهد شد.

وي تصريح كرد : از نظر كارشناسي تصويب اين طرح با توجه به حل مشكلات صندوق بازنشستگي قطعي است اما ممكن است با مخالفت برخي مسئولان اين طرح به تصويب نرسد و به طور حتم اين امر به ضرر جامعه خواهد بود .