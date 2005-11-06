لايحه " بازنشستگي از طريق قانون نوسازي صنايع " يكسال ديگر تمديد شد

مجيد روزيفراخ در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با توجه به اينكه مدت اجراي لايحه بازنشستگي از طريق قانون نوسازي صنايع تا پايان شهريور ماه بوده بنابراين از ابتداي مهر ماه هيچ گونه اقدامي در خصوص بازنشستگي از طريق قانون صورت نگرفته است .

وي گفت : گرچه مدت اجراي اين طرح به اتمام رسيده اما درخواست هاي كارگران و كارفرمايان در شعبات سازمان تامين اجتماعي اخذ و در نوبت قرار مي گيرد .

روزيفراخ تصريح كرد : با توجه به اينكه لايحه مذكور براي يكسال ديگر در هيات دولت تمديد شده بنابراين به محض ابلاغ آن به سازمان تامين اجتماعي نسبت به اجراي آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

مديركل تامين اجتماعي تهران بزرگ خاطر نشان كرد: از زمان اجراي اين قانون كه به سال 83 برمي گردد تنها در تهران بيش از 6 هزار نفر بازنشسته شده اند و اين در حالي است كه در صورت تصويب مجدد اين طرح جمعيت كثيري به بازنشستگان افزوده مي شوند و بايد فكري در اين خصوص انديشيده شود.