تهران " كارتن خواب " ندارد // پيگيري "مهر" از روند ساماندهي افراد بي خانمان در آغاز فصل سرما

زهرا نژاد بهرام در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به راه اندازي دو مركز موقت براي نگهداري بي خانمانها اشاره كرد و افزود: اين مراكز بصورت گرمخانه در ميادين هرندي و خاوران ايجاد شده و بيخانمان هايي كه موقتا به دلايل مختلف شب را در خيابان بسر مي برند مي توانند از اين مراكز استفاده كنند.

وي خاطر نشان كرد: همچنين تا يك ماه آينده نيز يك سالن و مركز بصورت دايم براي نگهداري افراد بي خانمان راه اندازي خواهد شد .

مديركل امور اجتماعي استانداري تهران به پايان يافتن و جمع آوري كامل پديده كارتن خوابي در سطح شهر تهران اشاره و تاكيد كرد: پديده كارتن خوابي با موضوع بي خانمانان موقت كاملا متفاوت است .

وي توضيح داد: اين افراد كساني هستند كه جا و مكان براي اقامت دارند اما بنا به دلايل مختلف مجبور مي شوند شب را در خيابان بگذرانند ، به همين دليل گرمخانه ها براي ارايه امكانات اوليه مانند غذاي گرم ، امكانات بهداشتي و... راه اندازي مي شوند.

نژاد بهرام گفت : تاكنون يك هزار و 500 كارتن خواب جمع آوري شده بودند كه تمامي آنها ساماندهي شده اند وفقط 250 نفر باقي مانده اند كه آنهم به اين دليل بوده كه نيمي از اين افراد شهرستاني هستند و از استانهاي ديگر به تهران آمده اند ، هم اكنون سازمان بهزيستي با اعتباري كه در اختيارش قرار داده شده مابقي كارتن خوابهاي را ساماندهي خواهد كرد بطوريكه 50 نفر از آنها نيز ترخيص شده اند.