توان پرداخت هزينه هاي درماني تالاسمي ها را نداريم ؛ دولت به وظايف خود عمل كند

دكتر محمود هادي پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين درمانگاه ويژه بيماران تالاسمي بزرگسال بوده و با وجود اينكه 10 سال از شروع فعاليت اين درمانگاه مي گذرد اما همچنان فاقد مجوز است و تاكنون هيچ يك از دانشگاههاي علوم پزشكي نسبت به عدم مجوز اين درمانگاه اعتراض نكرده اند .

وي اظهار داشت: يكي از وظايف دانشگاههاي علوم پزشكي، نظارت بر درمان مراكز درماني كشور است ، بنابراين اگر بخش خصوصي به ايجاد مركزي درآمدزا نظير تاسيس داروخانه اقدام كند و اين كار بدون مجوز صورت گرقته باشد ، دانشگاه علوم پزشكي با مسئولان آن داروخانه برخورد شديد مي كند اما متاسفانه پس از گذشت 10 سال از تاسيس اين درمانگاه بدون مجور، هنوز هيچ اقدامي در اين مورد صورت نگرفته است.

هادي پور ، گفت: اين درمانگاه ها سالها با بودجه بخشهاي ستادي نظير انتقال خون، انجمنهاي خيريه نظير انجمن تالاسمي فعاليت مي كند اما براي عدم پذيرش مسئوليت اين درمانگاه هيچ دانشگاهي نسبت به بودجه آن اعتراضي نكرده است ، چون در صورت اعتراض بايد هزينه درمان هاي انجام شده براي بيماران تالاسمي در اين درمانگاه را به عهده گيرند.

مديرعامل انجمن حمايت از بيماران تالاسمي گفت : انجمن تالاسمي ايران ديگر توانايي پرداخت هزينه هاي مربوط به درمان هاي بيماران تالاسمي نظير فيلتر و سرنگ را ندارد ، بنابراين دولت بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كند.

وي ، با بيان اينكه بر اساس قانون بايد خدمات درماني نظير خدمات سرپايي، تزريق خون و بستري ، توسط دولت در اختيار بيماران تالاسمي قرار گيرد، گفت: دولت بايد به گونه اي عمل كند كه بخشهاي خصوصي بتوانند بر اساس تعرفه هاي واقعي در اين مورد سرمايه گذاري و دولت در اين مورد نظارت كند ، چون فقط در اين صورت است كه داوطلبان سرمايه گذار براي اين بيماران خاص افزايش مي يابد.