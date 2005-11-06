آنفولانزاي مرغي 282 ميليارد دلار به اقتصاد آسيا زيان وارد مي كند



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك توسعه آسيايي، در خوش بينانه ترين حالت شيوع آنفولانزاي مرغي مي تواند زياني 99 ميليارد دلاري يعني معادل 2.3 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي آسيايي در پي داشته باشد.

بر اساس اين گزارش، اما در حالت كمي واقع بينانه تر پيش بيني مي شود در صورتي كه آنفولانزاي مرغي در آسيا شايع گردد، اقتصاد كشورهاي آسيايي بيش از 282 ميليارد دلار يعني معادل 6.5 درصد توليد ناخالص داخلي اين قاره، زيان ببينند.

بانك توسعه آسيايي همچنين معتقد است آنفولانزاي مرغي قادر است رشد اقتصادي كشورهاي آسيايي را عملا متوقف سازد و 0.1 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي آسيا بكاهد.

همچنين پيش بيني مي شود بيماري آنفولانزاي مرغي بتواند 0.6 درصد از كل توليد ناخالص داخلي اقتصاد جهاني را كاهش دهد و مبادلات تجاري در سطح جهان را تا 14 درصد يعني حدود 2.5 تريليون دلار بكاهد.

اين گزارش حاكي است، ويروس آنفولانزاي مرغي موسوم به H5N1 داراي قدرت ابتلاي 20 درصد و نرخ مرگ و مير 0.5 درصد است.

بانك توسعه آسيايي مي افزايد، شيوع آنفولانزاي مرغي مي تواند در بلند مدت بر اعتماد مصرف كننده و سرمايه گذار اثر گذاشته و الگوهاي اجتماعي را تغيير دهد. اين بيماري همچنين مي تواند بر نيروي كار و بخش كشاورزي و دامپروري تاثير منفي بگذارد.