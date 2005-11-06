برقراري امنيت در عراق مستلزم استقرار دولتي مقتدر و مورد حمايت مردم است// استقلال و استقرار حكومت قدرتمند در عراق به‌ نفع منطقه است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، دكتر احمدي نژاد به چلبي گفت كه برادري ، همكاري و اعتقادات مشترك، اساس روابط ايران و عراق را تشكيل مي دهد و حفظ تماميت ارضي ، استقلال و اقتدارعراق براي جمهوري اسلامي ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي استقلال و آزادي عراق و استقرار يك حكومت قدرتمند در اين كشور را به نفع منطقه دانست و تاكيد كرد كه برگزاري موفقيت آميز همه پرسي قانون اساسي عراق، شرايط مناسبي را براي استقرار نظم و آرامش در اين كشور فراهم آورده است و انتظار مي رود با هوشياري مردم و مسوولان دلسوز اين كشور، دولتي مقتدر و كار آمد در عراق حاكم شود.

رييس جمهور همچنين نگراني خود را از استمرار نا امني و اقدامات تروريستي در عراق كه سبب از دست رفتن جان شماري از مردم بي گناه اين كشور شده است، ابراز كرد و اين حوادث را متاثر از ادامه حضور نيروهاي اشغالگر در عراق دانست.

وي نا امني را بهانه اي توجيه كننده براي حضور نيروهاي آمريكايي در منطقه خواند و با استقبال از ابتكار دولت عراق در ارائه برنامه زمان بندي شده براي خروج نيروهاي بيگانه گفت: جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است كه برقراري صلح و امنيت در عراق بيش از هر چيز ، مستلزم استقرار دولتي مقتدر و مورد حمايت توده مردم اين كشور است.

رييس جمهور ضرورت اهتمام دولت عراق درجهت گسترش روابط با همسايگان را خاطرنشان كرد و به چلبي گفت: كه روابط برادرانه و عميق بين كشورهاي منطقه ، موجب خنثي شدن توطئه هاي دشمنان براي ايجاد تفرقه و اختلاف ميان كشورهاي مسلمان خواهد شد.

در ادامه اين ديدار، رييس جمهور بر ضرورت گسترش روابط اقتصادي و تجاري ميان دو كشور تاكيد كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران آماده است تا تجربيات خود را در زمينه هاي مختلف اقتصادي به عراق منتقل كند و نيازهاي ترانزيتي عراق را از طريق بنادر خود در جنوب و شمال ايران بر طرف نمايد و همچنين انتظار دارد طرحهاي انتقال خط لوله نفت بصره - آبادان، اتصال شبكه برق دو كشور و همچنين احداث خط راه آهن هر چه سريعتر عملياتي شود.

در اين ديدار رييس كنگره حزب ملي عراق نيز طي سخناني از جمهوري اسلامي ايران به سبب حمايت همه جانبه از استقرار آرامش و امنيت در عراق قدرداني كرد و خواستار تقويت و گسترش روابط فيمابين شد.

احمد چلبي همچنين خواستار كمك ايران در زمينه هاي اقتصادي به خصوص در ارتباط با احداث خط لوله بصره - آبادان ، اتصال شبكه برق و راه آهن دو كشور و استفاده از ظرفيت هاي خالي بنادر شمال و جنوب ايران براي ترانزيت كالا به عراق شد.