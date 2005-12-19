350 هزار زائر وارد عربستان سعودي شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، اولين گروه حاجيان از سودان به بنادر دريائي جده آمده اند كه تعدادشان 500 زائر است و تعداد اولين گروه زائران مصري خانه خدا 1200 نفر است كه يكشنبه 18 دسامبر ( 27 آذر ) به اين سرزمين قدم گذاشتند و كشتي بعدي شامل زائران سوئيسي خواهد بود.

صبح روز شنبه اولين گروه حاجيان ايراني از راههاي هوائي به عربستان عازم شدند تعداد زائران ايراني كه به اين سفر مشرف مي شوند، 103 هزار نفر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري اسلامي ( اباء) وزارت بهداشت عربستان سعودي 9 هزار پزشك، پرستار و كارمند را به منظور حمايت از حجاج در نظر گرفته است، طرحهاي بهداشتي اين ايام بيش از 10 ميليون دلار هزينه خواهد داشت .

وزارت امور اسلامي و اوقاف سعودي اعلام كرد: 700 مبلغ به منظور آشنا كردن حجاج با مناسك حج و پاسخ به سؤالات آنها و ارائه كنفرانس و دوره هاي آموزشي آماده هستند.

وزارت امور اسلامي و اوقاف سعودي تصريح كرد: طرحهاي اجرائي در عربستان سعودي كه در عرفات و مني اجرا شد بيش از 250 ميليون دلار هزينه در بر داشته است.