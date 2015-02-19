اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت/ سقوط ارزش پول ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است :

سی ان بی سی: رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی به فراتر از پیش بینی ها رفت و در این بین، آلمان پیشتاز در رشد اقتصادی بود.

رویترز : هند واردات نفت خود را از ایران در ماه ژانویه ۲۰۱۵ میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داد.

العربیه : در چند روز اخیر پول ترکیه در حدود ۸۰ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است.

رویترز : میزان خرید خانوارهای آمریکایی در ماه ژانویه علیرغم قیمت پایین انرژی و کاهش نرخ بیکاری در این کشور با کاهش روبرو بود.

ای ام ایی اینفو : قیمت پایین نفت، تاثیر نامطلوبی بر روی عربستان سعودی و بحرین خواهد داشت.

بلومبرگ : سقوط قیمت جهانی نفت باعث بیکاری ۱۰۰ هزار کارگر نفتی در سرتاسر جهان شده است.

سی ان بی سی : قیمت پایین نفت، کمکی به رشد اقتصاد جهانی نخواهد کرد.

کانا : سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای حوزه خلیج فارس در بورس‌های اروپایی در سال ۲۰۱۳ میلادی ۶۱ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۷۱ میلیارد دلار افزایش یافت.

بلومبرگ : در چند روز اخیر به دلیل آمار اقتصاد جهانی، بدبینی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی جهان کم رنگ تر شده است.

خبرگزاری روسیه : ژاپن در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی توانست از رکود اقتصادی فرار کند اما رشد اقتصادی این کشور ۲.۲ درصد بود که کمتر از حد پیش بینی گزارش شد.

رویترز : ذخایر ارزی چین در سه سال اخیر به ۹۱.۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است و تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی با ۹ میلیارد دلار کاهش روبرو شد.

دیلی تلگراف : زنان میلیون دلاری در حال افزایش و پشت سر گذاشتن مردان هستند.

نیوز نو : قیمت هر واحد آپارتمانی در بلندترین برج مسکونی جهان که قرار است در بمبئی هند ساخته شود، ۲.۲ میلیارد دلار پیش فروش می‌شود.

ایمیج آو مانی : میزان درآمد انگلیس از مالیات به رقم ۵۱.۴ میلیارد دلار رسید که کمتر از حد انتظار بود و علت آن هم به کاهش درآمد مردم این کشور نسبت داده می شود.

بلومبرگ : کمیسیون امنیت آمریکا در حال تدوین لایحه ای است که به دنبال آن صدور ویزا برای ثروتمندان خارجی، مشروط به سرمایه گذاری در حوزه اشتغال زایی را با سرعت بالاتری انجام گیرد.

رویترز : بانک مرکزی انگلیس فاش کرد که برای ترس از قرار گرفتن در وضعیت رکود، بهره بانکی را افزایش داده بود.