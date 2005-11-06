" سرور داناي آسمانها " به زمين آمد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « سرور داناي آسمان ها » با عنوان فرعي " اسطوره ها و افسانه هاي ايراني " به قم توني الن ، چارلز فيليپس و مايكل كريگان ، با ترجمه زهره هدايتي و رامين كريميان در 152 صفحه ، شمارگان 2000 نسخه وقطع رحلي توسط نشر ني به پيشخوان كتابفروشي ها راه يافت .
اين كتاب كه يكي از مهمترين منابع اصلي شناخت اساطير و افسانه هاي ايراني است كه در سالهاي دهه هشتاد تاليف شده و حاصل تحقيقات ده ساله مولفان كتاب محسوب مي شود .
به گزارش مهر ، « سرور داناي آسمان ها » به عنوان يك منبع پژوهشي جامع در حوزه اسطوره شناسي به دقت اسطوره ها و افسانه هاي ياراني را بر اساس آثار برجاي مانده از آنها در سنگ نوشته ها و آثار باستاني تحليل و بررسي مي كند .
مولفان كتاب اسطوره هاي تاريخي ايران را از ميان بطن تاريخ خارج كرده اند و به نوعي ريشه هاي بياني و تاريخي اين اساطير ( تا آنجا كه وارد حوزه عينيت تاريخي مي شود ) را بررسي مي كند .
روش مولفان اين گونه است كه ابتدا به شرح ماجراهاي تاريخي - باستاني كهن ايران مي پردازند و از آنجا كه اين روايت وارد حوزه اسطوره و افسانه مي شود دلايل تاريخي و مردم شناسي شهرت اين افسانه ها را مورد بررسي قرار مي دهند .
نظر شما