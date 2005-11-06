  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۳۶

با سخنراني دكتر محمد ضيمران

آراي ژيل دلوز بررسي مي شوند

يكي ديگر از سلسله نشستهاي خانه هنرمندان با سخنراني دكتر محمد ضيمران به بررسي آراي ژيل دلوز، فيلسوف معاصر فرانسه، اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در ادامه مجموعه سخنرانيهاي دفتر پژوهشهاي فرهنگي كه به تبيين انديشه متفكران فرانسوي قرن بيستم  مي پردازد  روز چهار شنبه هيجدهم آبان ماه در خانه هنرمندان دكتر محمد ضيمران، درباره ژيل دلوز سخنراني مي كند.

ژيل دلوز متفكر، فيلسوف و منتقد اجتماعي، است. وي شاگرد و همكار پژوهشي ژاك لاكان بود. دلوز از فرويد و نيچه و ماركس سخت تأثير گرفته بود. فوكو درباره دلوز گفته است كه دلوز نشان داد كه هنوز فلسفه ورزي امكان دارد.

ضيمران در سالهاي اخير در برخي از جلسات درباره دلوز سخنراني هاي داشته و كتابي نيز با عنوان «نيچه پس از هايدگر، دريدا و دلوز» تأليف كرده است.

کد مطلب 249572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها