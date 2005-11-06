آراي ژيل دلوز بررسي مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در ادامه مجموعه سخنرانيهاي دفتر پژوهشهاي فرهنگي كه به تبيين انديشه متفكران فرانسوي قرن بيستم مي پردازد روز چهار شنبه هيجدهم آبان ماه در خانه هنرمندان دكتر محمد ضيمران، درباره ژيل دلوز سخنراني مي كند.

ژيل دلوز متفكر، فيلسوف و منتقد اجتماعي، است. وي شاگرد و همكار پژوهشي ژاك لاكان بود. دلوز از فرويد و نيچه و ماركس سخت تأثير گرفته بود. فوكو درباره دلوز گفته است كه دلوز نشان داد كه هنوز فلسفه ورزي امكان دارد.

ضيمران در سالهاي اخير در برخي از جلسات درباره دلوز سخنراني هاي داشته و كتابي نيز با عنوان «نيچه پس از هايدگر، دريدا و دلوز» تأليف كرده است.