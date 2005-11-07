استاد دانشگاه آزاد كرج در كنگره جرم شناسي آمريكا افتخار آفريد

به گزارش خبرنگار دانشگاه "مهر" در كرج، دكتر "هما گرمارودي" مقاله اي تحت عنوان "مباني مشترك نئوكلاسيسيسم بازانديشيده و اسلام" به چهاردهمين كنگره جهاني جرم شناسي در امريكا ارائه داد كه اين مقاله شايسته دريافت بورس جهت شركت در كنگره شناخته شد.





در اين مقاله دكتر گرمارودي با تشريح ابعاد مختلف جرم از منظر اسلام و بررسي تفاوت هاي شناسايي جرم در دين مقدس اسلام با ساير اديان و نيز مشتركات نئوكلاسيسيسم بازانديشيده با شارع مقس، مقاله اي ماندگار به كنگره عرضه كرد كه تحسين شركت كنندگان را برانگيخت.





كنگره جرم شناسي با حضور هزار جرم شناس و حقوقدان از سراسر دنيا، اوايل آبان ماه در فيلادلفياي آمريكا برگزار شد .