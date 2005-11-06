دين اسلام دين توحيد و ايمان به رسالت نبي اكرم (ص) است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن در بيانيه اي خطاب به مردم يمن گفت: دين اسلام دين حق و عدالت است و رحمت و بخشش در اين دين ازجايگاه ويژه اي برخوردار است.

به گزارش خبر گزاري اسلامي (اباء)، علي عبدالله صالح در اين بيانيه اظهار داشت: دين حنيف اسلام از رعب، وحشت، غلو، افراط و تندروي به اشكال مختلف بر حذر مي دارد، چرا كه دين بر اساس اين اسلوبها از مبادي و اصول ديني و اخلاق انساني خارج مي شود.

وي با اشاره به اعياد مذهبي ازجمله عيد سعيد فطر كه زمان چنداني از آن نگذشته است، تأكيد كرد: جهان امروز ما پديده هاي رعب و ترس را نشان مي دهد و آثار منفي و ويران كننده اي را به جا مي گذارد؛ اما اسلام به امنيت و استقرار وثبات فرا مي خواند و صلح و آرامش از نشانه هاي آن است.

علي عبدالله صالح گفت: دراين مراسم و جشنهاي ديني است كه بايد فرصت ها را غنيمت شماريم و به منظور رسيدن ودست يابي به عزت نفس و ارتقاء موقعيت جوامع اسلامي از آرمانهاي وحدت، همبستگي و يكپارچگي در سطوح مختلف ديني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بهره برداري كنيم.

رئيس جمهور يمن گفت: شناخت اديان و شناخت هر امت از درگيري جلوگيري به عمل مي آورد و فرآيند اسلام را كه همان صلح و دوستي است به جهانيان ابلاغ مي كند.

صالح در راستاي تحقق مبادي اسلام تأكيد كرد: همبستگي، اتحاد و تشريك مساعي ميان همه جوامع بين المللي به منظور دستيابي به اين اهداف و ريشه كني و نابودي عوامل مختل كننده به اين امر كمك فراواني مي كند.

رئيس جمهور يمن با اشاره به وضعيت عربي و اسلامي اظهار داشت: بدون شك جوامع اسلامي و عربي در موقعيت كنوني به منظور دستيابي به موقعيت جهاني عالي از هيچ كوششي دريغ نمي كنند تا ميان اقوام و امتهاي مختلف چهره واقعي اسلام نشان داده شود و اين امر مستلزم اقدام در سطوح بسيار بالا و بهره گيري از راهكارهاي مفيد ومناسب است.