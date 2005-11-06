برگزيدگان كنگره پروستودونتيست هاي ايران در دانشگاه اوين بورگ پذيرش مي شوند

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" دكتر حسن سازگارا رييس اين كنگره با بيان اين مطلب گفت : بر اساس توافق اخير ميان انجمن پروستودونتيست هاي ايراني و "كالج سلطنتي اوين بورگ" افرادي كه در دوره هاي خاص پنجمين كنگره بين المللي سالانه انجمن پروستودونتيست هاي ايران شركت كنند، از سوي كالج سلطنتي اوين بورگ 15 امتياز كسب كرده كه با گذراندن 70 امتياز مي توانند عضو دوره هاي آموزشي دانشگاه اوين بورگ به عنوان يكي از معتبرترين مراكز آموزش دندانپزشكي در دنيا، شوند.

سازگارا هدف از برپايي پنجمين كنگره بين المللي سالانه انجمن پروستودونتيست هاي ايران را ارتقاي سطح علمي دندانپزشكي متخصص و عمومي و آشنايي با آخرين دستاوردها و يافته هاي علمي در زمنيه پروتز ذكر كرد و افزود: كنگره امسال با حضور استادان داخلي و خارجي 9 تا 11 آذر ماه امسال در مركز همايش هاي رازي تهران برپا مي شود.

رئيس پنجمين كنگره بين المللي سالانه انجمن پروستودونتيست هاي ايران با اشاره به شعار كنگره امسال "زندگي يعني اميد و حركت و درمان پروتز براي ارتقاي زندگي"، يادآور شد: بحث پنجمين دوره كنگره، افزايش كيفت زندگي براي عموم به ويژه سالمندان از طريق به كارگيري پروتز به عنوان يك درمان تكميلي در دندانپزشكي است.

وي تأكيد كرد: امروزه به واسطه آنكه پروتز عملكرد سيستم جويدن و زيبايي را دوباره به فرد باز مي گرداند، اين پديده تكميل كننده تمام درمان هاي دندانپزشكي قلمداد مي شود.

سازگارا در ادامه تصريح كرد: ارايه راهكارهاي مناسب براي كاهش زمان درمان با ايمپلنت هاي دنداني، بررسي و ارايه تكنيك هاي جديد استفاده از ايمپلنت به صورت فوري و بلافاصله پس از كشيدن دندان و بررسي تكنيك هاي جديد در زمينه كاهش هزينه هاي درماني ايمپلنت ها عمده محورهاي اين كنگره سه روزه را تشكيل مي دهد.

وي اظهار داشت: در كنگره امسال 10 ميهمان خارجي از كشورهاي آمريكا، آلمان، ايتاليا و سوئد شركت خواهند داشت و همزمان با برپايي اين كنگره 21 كارگاه عملي پروتز در رشته هاي وابسته شامل پروتز، ايمپلنت و زيبايي برپا مي شود.

رئيس پنجمين كنگره بين المللي سالانه انجمن پروستودونتيست هاي ايران ياد آور شد: پروستودونتيست ها، دندانپزشكان عمومي، رشته هاي جراحي فك و صورت، پريودنتيكس، اندودنتيست ها، دندانپزشكي ترميمي و ارتودنسي از گروه هاي شركت كننده در اين كنگره هستند.