امامان جماعت پاريس ارتباط مسلمانان با شورشهاي اخير را رد كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، ظهير بريك، امام مسجد طارق ابن زيد در گفتگو با اسلام آن لاين اظهار داشت: مسلمانان مؤمن بر اساس اصول پايه اسلام هرگز دست به انجام چنين اعمالي نمي زنند.

داو مشكين، امام مسجد كليشي - سو- بوآ و دبير شوراي امامان فرانسه نيز ضمن تأييد اظهارت ظهير بريك گفت: نيروهاي امنيتي تاكنون هيچ مسلمان مؤمني را در اين شورشها ميان مردم و پليس مشاهده نكرده است.

طي اين درگيريها صدها نفر از مردم در طول شب دو آپارتمان را در حومه شمال پاريس پس از ايجاد حريق ترك كردند؛ دو انبار منسوجات و يك نمايشگاه اتومبيل نيز در شمال شرق پاريس در آتش سوخت.

روز 5 آبان ماه ( 27 اكتبر) دو نوجوان در شهرك "كليشي -سو- بوآ" (Clichy-sous-Bois) در حومه پايتخت فرانسه براي فرار از دست پليس قصد داشتند از ديوارهاي حفاظ يك نيروگاه برق عبور كنند، كه هدف گلوله پليس قرار گرفتند. اين درحالي است كه پليس پاريس ادعا مي كند اين دو نوجوان بر اثر برق گرفتگي جان سپرده اند!

به طور كلي از زمان آغاز اين درگيريها بيش از 2 هزار وسيله نقليه سوخته و بيش از 420 نفر دستگير شده اند.

چندين امام جماعت در گفتگو با اسلام آن لاين در مناطق فقر زده پاريس اظهار داشتند از همان روز اول تلاش كردند جوانان مهاجر خشمگين را آرام كرده و آنها را تسكين دهند.

بريك در خطبه هاي نماز جمعه از افرادي كه در اين درگيري ها شركت كرده درخواست كردند آرامش خود را حفظ كنند. وي هشدار داد وخيم ترشدن شورش ها مي تواند دستاويز خوبي براي احزاب ضد اسلام قلمداد شود.

احمد قبال الله از ديگر امامان جماعت پاريس گفت: جوانان مؤمن مسلمان بايد مطابق وظيفه خود، جوانان خشمگين را قانع مي كردند كه خشونت را متوقف كرده و آرامش خود را حفظ كنند.

قبال الله كه يكي از اعضاي شوراي فتوا و تحقيق اروپا محسوب مي شود افزود: برخي از احزاب از چنين فرصتهايي در راستاي تاريك جلوه دادن تلاش جوانان مسلمان سوء استفاده مي كنند.

شوراي امامان فرانسه و فدراسيون انجمن اسلامي هاي فرانسه در سن سنت دنيس بيانيه مشترك صادر كرده و طي آن خواستار آرامش و پايان درگيري شده اند.