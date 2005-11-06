" نظارت " ، عنصري فراموش شده در مسابقات ادبي

جاي ترديد نيست كه وجود رقابت هميشه سبب ساز خلق آثار بسياري شده است . اين روزها تنها با اعلام فراخواني در حيطه نگارش شعر ، داستان، قصه و نمايشنامه يا حتي فيلمنامه ، شمار بسياري از اين دست آثار به دبيرخانه ها سرازير مي شود و البته در اين ميان ، آثاري هم هستند كه از ارزش ادبي - هنري بالايي هم برخوردارند.

شايد كمتر اثر مطرح ادبي را بتوان يافت كه مستقيما براي فلان جشنواره يا مسابقه نوشته شده باشد . چرا كه باور داريم با سفارش هيچگاه اثر ماندگار و مهمي خلق نخواهد شد.

امروزه برگزاري مسابقات ادبي كاركرد هاي بسياري دارد كه يكي از آنها ايجاد رقابت براي شناخت استعدادهاي نهفته است. در كنار اين مهم ، اهداف درون سازماني ارگان هاي برگزار كننده هم از اهميت بالايي برخورداراست . برگزاري اغلب مسابقات ادبي با موضوعات مختلف اين سالها عموميت پيدا كرده و هر نهاد و سازماني به هر شكل سعي در برگزاري چنين مسابقاتي دارد .

متاسفانه اين روزها بخش اصلي برگزاري مسابقات ادبي و فرهنگي ، به اعلام فراخوان و تبليغ براي نهاد برگزار كننده تبديل شده است

به گزارش مهر ، مشكل اساسي اين دست از مسابقات ، عدم برنامه ريزي ارگان يا سازمان برگزار كننده است . متاسفانه اين روزها بخش اصلي برگزاري چنين برنامه هايي به اعلام فراخوان و تبليغ براي نهاد برگزار كننده تبديل شده است و درست از همان لحظه كه فراخوان كاركردش را از دست مي دهد گويي مسابقه هم به دست فراموشي سپرده مي شود و دست آخر در بهترين شكل ممكن به برگزاري ساده و غير حرفه اي آن مسابقه اكتفا مي شود تا سال ديگر و فراخوان ديگر.

برگزار نشدن اكثر اين مسابقات بنا به دلايل مختلف اعم از تصويب نشدن اعتبار يا كم بودن آثار رسيده و يا سطح پايين آثار يكي از عواملي است كه باعث مي شود تا قشر حرفه اي ادبيات از شركت كردن در چنين مسابقاتي سر باز كنند و در اصطلاح چنين مسابقاتي را جدي نگيرند .

همين چند ماه پيش بود كه اولين دوره مسابقه ادبيات نمايشي ايران با جوايزي درخوراين مقوله برگزار شد ، اما غيبت قالب چهره هاي مطرح ادبيات نمايشي باعث شد تا اين مسابقه با چنين حجمي ، نتواند تماميت ادبيات نمايشي ايران به حساب بيايد . آيا اين عدم حضور به همان جدي نگرفتن اهل فن به سبب تجربه هاي قبلي برنمي گشت؟

واقعيت اين است كه مسابقات ادبي نياز به يك مديريت جامع ، فراتر از رياست سازمان و نهاد برگزار كننده دارد. معظلي كه در جشنواره هاي سينمايي و تئاتري هم ديده مي شود. بايد پذيرفت كه مشكل اصلي هنر و ادبيات امروز ما نبود يا كمبود جشنواره و مسابقه نيست چه بسا كه كثرت اين چنين برنامه هايي باعث روزمره شدن و افت اعتبار ديگر مسابقات مطرح و حرفه اي اين حوزه ها مي شود.

به گزارش مهر، نظارت ، عنصر فراموش شده مسابقات ادبي است و تا زماني كه اين مهم در اختيار يك سازمان به عنوان ناظر بر كليه حركت هاي اين چنيني قرار نگيرد هر روزه با فراخوان هايي روبرو هستيم كه رسالت تبليغي اشان از رسالت كشف استعدادها فراتر است .