دامنه درگيري ها به داخل پاريس كشيده شد / سكوت شيراك در قبال بحران / بيش از 2 هزار خودرو در آتش سوختند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير كشور فرانسه در اولين ساعات روز يكشنبه اعلام كرد : ناآرامي ها و خشونت ها دردهمين شب متوالي ادامه يافت و به داخل پايتخت هم كشيده شده است به طوري كه 11وسيله نقليه در آتش سوختند.

پليس اعلام كرده است كه چندين فروند هلي كوپتررا دراين محل ها مستقر كرده و به دستگيري جوانان مسئول دراين ناآرامي ها ادامه مي دهد.

اين در حالي است كه پليس گفته است جوانان و نوجوانان وسيله نقليه را آتش زدند و حداقل دوازده مدرسه ، ايستگاه پليس و مراكزي از شهر را مورد حمله قرار دادند.در نا آرامي هاي شهر پاريس نيز 4خودرو در نزديكي يكي از ميادين اصلي شهر براثر انفجار بمب آتش گرفتند.

بر پايه اين گزارش، به رغم تمركز اين ناآرامي ها در مناطق فقيرنشين پاريس،خشونت به نزديكي مرز آلمان، جنوب شرق فرانسه و روستاي لوير نيز كشيده شده است.

از ديگر تدابير امنيتي پليس براي تشخيص هويت عاملان اين ناآرامي ها، استفاده پليس از هفت هليكوپترمجهز به روشنايي قوي و دوربين است كه بر فراز شهرهاي آشوب زده فرانسه به پرواز در مي آيند. با اين وجود، 300 .2نيروي پليس نيز در جريان اين شورش ها در خيابان ها حضور داشتند.

در ادامه اين گزارش آمده است كه 100نفر از مردم طي اين درگيري ها در غرب پاريس مجروح شدند و دو مدرسه و يك باشگاه ورزشي در خارج از پايتخت بر اثر اين انفجارها آسيب ديدند.

نيكولاس ساركوزي،وزير كشور فرانسه، كه جوانان سياه پوست را افرادي اضافي در كشور ناميده است و از پايگاه هاي پليس در جنوب پاريس ديدن كرده است، گفت : گروهي از اراذل و اوباش مسئول اين ناآرامي ها هستند.

وي در ادامه گفت : خشونت راه حل اين مساله نيست و ما تلاش مي كنيم كه در اين مساله صادق باشيم و از هر نوع تحريك آشوبگران اجتناب ورزيم .ما بايد جلوي هر انفجاري را بگيريم .

گفتني است ازآغاز اين ناآرامي ها ، حدود 570شخص مظنون دستگير شده اند و بيش از 2 هزار خودروهم در آتش سوخته اند.

دومينيك دو ويلپن، نخست وزير فرانسه از هشت وزير و يك روحاني مسلمان خواست كه طي نشستي درباره اين بحران به مذاكره بنشينند اما ژاك شيراك نسبت به اين موضوع مهم سكوت اختيار كرده است. وي از آغاز اين بحران از 27اكتبر صريحا موضعگيري نكرده است.



درگيري هاي اخير در پاريس پس از آن آغاز شد كه دو نوجوان سياه پوست فرانسوي اواخرهفته گذشته دريكي از شهرك هاي حومه پاريس توسط نيروهاي پليس هدف گلوله قرار گرفته و كشته شدند.

اين دو نوجوان در شهرك "كليشي -سو- بوآ" (Clichy-sous-Bois) در حومه پايتخت فرانسه براي فرار از دست پليس قصد داشتند از ديوارهاي حفاظ يك نيروگاه برق عبور كنند، كه هدف گلوله پليس قرار گرفتند. اين درحالي است كه پليس پاريس ادعا مي كند اين دو نوجوان بر اثر برق گرفتگي جان سپرده اند!