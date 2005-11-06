به گزارش خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر ، تاكنون از سوي ستاد ساماندهي كارتن خوابها كه زير نظر استانداري تهران فعاليت مي كند، يك هزار و 500 كارتن خواب جمع آوري و در مراكز نگهداري ، طبقه بندي و ساماندهي شده اند . به طوري كه در حال حاضر كارتن خوابي كه واقعا جايي را براي خوابيدن نداشته باشد در خيابانها ديده نمي شود.

بر اساس اين گزارش ، هم اكنون تنها 250 كارتن خواب وجود دارند كه ساماندهي نشده اند كه آن هم بدليل نداشتن اعتبار سازمان بهزيستي بوده به همين دليل براساس تصميم ستاد ساماندهي كارتن خوابها ، وزارت رفاه موظف شده براي رفع مشكل كارتن خوابهاي باقي مانده ، 60 ميليون تومان به بهزيستي بپردازد.

گفتني است ، به محض اختصاص اين بودجه اقدامات لازم از سوي بهزيستي براي ساماندهي اين افراد آغاز خواهد شد .