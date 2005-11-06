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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۰:۳۷

فردا در دانشگاه تربيت معلم كرج

نشست تخصصي"ارزشها در نهج البلاغه" برگزار مي شود

نشست تخصصي"ارزشها در نهج البلاغه" برگزار مي شود

چهارمين جلسه از نشستهاي تخصصي انديشه شناسي امام علي (ع) با موضوع ارزشها در نهج البلاغه با هدف آشنايي دانشجويان با انواع ارزشها در نهج البلاغه فردا دوشنبه 16 آبان ماه در دانشگاه تربيت معلم كرج برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" از كرج  اين نشست با هدف آشنايي با ديدگاه و بينش ارزش شناسانه امام علي (ع ) و شناخت انواع ارزشهاي فردي ، اخلاقي ، فرهنگي ، اقتصادي ، ارزشهاي والا و معنوي ، ارزشهاي والاي انساني و ضد ارزشها برگزار مي شود .

شناخت و تعريف ارزشها، اصول ارزشها، ره آورد و ارمغان ارزشها ، معيار ارزشها، جستجو و گزينش ارزشها ، آثار شناخت مقايسه اي ارزشها و پاسداري از ارزشها از ديگر موضوعاتي هستند كه در اين نشست تخصصي از ديدگاه امام علي (ع) مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

20 كتاب موضوعي و توصيفي درباره امام اول شيعيان و نهج البلاغه در اين نشست به دانشجويان معرفي خواهد شد.

کد مطلب 249604

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