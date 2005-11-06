نشست تخصصي"ارزشها در نهج البلاغه" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" از كرج اين نشست با هدف آشنايي با ديدگاه و بينش ارزش شناسانه امام علي (ع ) و شناخت انواع ارزشهاي فردي ، اخلاقي ، فرهنگي ، اقتصادي ، ارزشهاي والا و معنوي ، ارزشهاي والاي انساني و ضد ارزشها برگزار مي شود .

شناخت و تعريف ارزشها، اصول ارزشها، ره آورد و ارمغان ارزشها ، معيار ارزشها، جستجو و گزينش ارزشها ، آثار شناخت مقايسه اي ارزشها و پاسداري از ارزشها از ديگر موضوعاتي هستند كه در اين نشست تخصصي از ديدگاه امام علي (ع) مورد بررسي قرار خواهند گرفت .

20 كتاب موضوعي و توصيفي درباره امام اول شيعيان و نهج البلاغه در اين نشست به دانشجويان معرفي خواهد شد.

