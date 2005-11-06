  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۹

مربيان واترپلو در كلاس بين المللي نيكلافيرويو

43 مربي دردوره مربيگري بين المللي واترپلو شركت مي كنند

دوره كلاس مربيگري بين المللي واترپلو سه شنبه هفته جاري هفدهم آبان ماه در تهران برگزارمي شود.

به گزارش خبرگزاري" مهر" نيكلا فيرويو مدرس برجسته فدراسيون جهاني شنا ازكشور آلمان دوره 6 روزه مربيگري را برپا خواهد كرد. نيكلا فيرويو تاكنون سه دوره كلاس مربيگري بين المللي را برمربيان واترپلو در كشوربرگزاركرده است وهمچنين سالهاي 74- 1970 مربيگري تيم ملي واترپلو ايران را برعهده داشت.

ازسوي فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو44 مربي آقا و9 مربي خانم براي حضور دراين كلاس دعوت شده اند:
تهران: داود رضا سلطاني، سيروس طاهريان، احمد حسيني، حميد شب انگيز، محسن رضواني، كامبيز رخشاني مهر، ليلا صباغيان، هما دايي تقي، مريم كشفي، مرجان صاحب جمع.
بوشهر: خانم ميترا زنگويي
آذربايجان شرقي: اصغرتوپچي ، آرزو پسيان
خراسان: محمد عامل، حسين گرايلي، سمانه گذشتي
اصفهان: مرتضي شريعت، مجيد اميني، محمد خرميان، عشرت خياطان
فارس: اصغركرمي، احمد رضا شريفي، گلنار كياني
لرستان: نيما يگانه
سيستان وبلوچستان: رضا آسياباني
يزد: مسعود رفعتي
كرمان: جواد پذيرفته، محمد عبدالرحماني، عليرضا همداني
سمنان: وهاب سالارمنش ، اميد كامروا
كردستان: آرش لحيمي ، محسن صالحي
زنجان: اكبرعربدوست
كهكيلويه و بويراحمد: حسن عليزاده، محسن كريمي
خوزستان: بهمن موچه كياني، بهفر موچه كياني، ناصرمرداني، رضا جعفري، منصور مبارك
گيلان: حيد شونجاني، نويد نيك بين

لازم به ذكراست: دوره كلاس مربيگري واترپلو ازهفدهم لغايت بيست وسوم آبان ماه جاري هر روزصبح و بعد ازظهر در استخر مجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد.

کد مطلب 249607

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها