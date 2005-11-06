43 مربي دردوره مربيگري بين المللي واترپلو شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري" مهر" نيكلا فيرويو مدرس برجسته فدراسيون جهاني شنا ازكشور آلمان دوره 6 روزه مربيگري را برپا خواهد كرد. نيكلا فيرويو تاكنون سه دوره كلاس مربيگري بين المللي را برمربيان واترپلو در كشوربرگزاركرده است وهمچنين سالهاي 74- 1970 مربيگري تيم ملي واترپلو ايران را برعهده داشت.
ازسوي فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو44 مربي آقا و9 مربي خانم براي حضور دراين كلاس دعوت شده اند:
تهران: داود رضا سلطاني، سيروس طاهريان، احمد حسيني، حميد شب انگيز، محسن رضواني، كامبيز رخشاني مهر، ليلا صباغيان، هما دايي تقي، مريم كشفي، مرجان صاحب جمع.
بوشهر: خانم ميترا زنگويي
آذربايجان شرقي: اصغرتوپچي ، آرزو پسيان
خراسان: محمد عامل، حسين گرايلي، سمانه گذشتي
اصفهان: مرتضي شريعت، مجيد اميني، محمد خرميان، عشرت خياطان
فارس: اصغركرمي، احمد رضا شريفي، گلنار كياني
لرستان: نيما يگانه
سيستان وبلوچستان: رضا آسياباني
يزد: مسعود رفعتي
كرمان: جواد پذيرفته، محمد عبدالرحماني، عليرضا همداني
سمنان: وهاب سالارمنش ، اميد كامروا
كردستان: آرش لحيمي ، محسن صالحي
زنجان: اكبرعربدوست
كهكيلويه و بويراحمد: حسن عليزاده، محسن كريمي
خوزستان: بهمن موچه كياني، بهفر موچه كياني، ناصرمرداني، رضا جعفري، منصور مبارك
گيلان: حيد شونجاني، نويد نيك بين
لازم به ذكراست: دوره كلاس مربيگري واترپلو ازهفدهم لغايت بيست وسوم آبان ماه جاري هر روزصبح و بعد ازظهر در استخر مجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد.
نظر شما